Peter Kneffel/dpa Umstrittener »Masken-Deal«: Andrea Tandler wegen Steuerhinterziehung verurteilt (München, 27.7.2022)

Mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie 2020 kassierten, neben der Pharmabranche, vor allem Politiker der CSU und aus deren Umfeld groß ab. Zu ihnen gehörte Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs und bayerischen Finanzministers Gerold Tandler, eines Intimus des einstigen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Am Freitag wurde die Unternehmerin vom Landgericht München I wegen Steuerhinterziehung zu vier Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Ihr Geschäftspartner Darius N. erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Gleich zu Beginn der Pandemie, im März 2020, hatte Tandler, Geschäftsführerin einer Unternehmensberatung, ihre guten Kontakte zu Politik und Verwaltung genutzt, um einen Deal mit der Schweizer Firma Emix Trading einzufädeln. Als Türöffnerin zur Politik soll ihr dabei die Strauß-Tochter und CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier geholfen haben, die selbst angeblich nicht finanziell profitierte. Emix verkaufte Masken und Schutzkleidung an diverse Ministerien im Wert von mehr als 700 Millionen Euro, teils zu horrenden Preisen, zum Beispiel 8,90 Euro für eine FFP2-Maske. Tandler, ihr Partner Darius N. sowie eine dritte Person kassierten dafür 48 Millionen Euro Provision.

Verurteilt wurden Tandler und Darius N. allerdings nicht wegen dieser Deals, da diese zwar moralisch fragwürdig, aber juristisch nicht angreifbar waren. Vor Gericht landeten die beiden, weil sie den Hals nicht vollkriegen konnten und die Provisionen nicht korrekt versteuerten. Das Duo gründete ein Unternehmen, um die Millionenprovisionen nachträglich als GmbH zu versteuern. Diese meldeten sie in der Steueroase Grünwald an, obwohl sich der Firmensitz faktisch in München befand. Staatsanwaltschaft und Gericht werteten das als Gewerbesteuerhinterziehung. Den insgesamt entstandenen wirtschaftlichen Schaden bezifferte die Staatsanwaltschaft zum Ende des Verfahrens auf insgesamt 7,8 Millionen Euro.

Die Gefängnisstrafen waren keine Überraschung, da Richter und Verteidiger sich zuvor bereits auf einen Strafrahmen im Bereich von vier Jahren und mehreren Monaten verständigt hatten. Im Gegenzug hatten die Angeklagten die ihnen vorgeworfenen Taten eingeräumt. Die hinterzogenen Steuern hatten sie bereits gezahlt. Vor dem Hintergrund des Deals hatte die Staatsanwaltschaft Strafen am oberen Rand des vom Gericht in Aussicht gestellten Strafrahmens gefordert, bei Tandler vier Jahre und neun Monate und bei N. vier Jahre. Die Verteidiger hatten dagegen für Strafen am unteren Rand plädiert, bei Tandler vier Jahre und drei Monate und bei N. drei Jahre und sechs Monate.

In der Urteilsbegründung erklärte die Vorsitzende Richterin Andrea Wagner einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) zufolge, dass die Beweisaufnahme »erdrückend und eindeutig« gewesen sei. Tandler und Darius N. sei es darum gegangen, durch illegale Konstrukte ihre Steuerlast infolge eines »exorbitanten Geldsegens zu drücken und zu vermeiden«.

Für einen wirtschaftlichen Erfolg müsse sich »niemand schämen«, fügte Wagner hinzu, auch wenn die Maskendeals »in der Moralvorstellung einiger« als unangemessen erachtet worden seien. In dem Verfahren sei es allein um die Steuerhinterziehung gegangen, Tandler sei »nicht stellvertretend für viele Glücksritter und Gewinnler« in der Pandemie verurteilt worden. Bei Tandler habe es sich eben nicht um »irgend jemanden in Deutschland« gehandelt, so die Richterin weiter.

Die Haftbefehle gegen Tandler und ihren Partner wurden am Freitag unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Damit kommen sie nach rund elf Monaten Untersuchungshaft bis zum Haftantritt auf freien Fuß. Tandler, die an einer Darmerkrankung leidet und in Haft bereits zweimal operiert wurde, wird sich nach Angaben ihrer Anwältin voraussichtlich einer weiteren Operation unterziehen müssen. Die Unternehmerin nannte die Monate im Gefängnis laut SZ »die schlimmste Erfahrung meines Lebens«.