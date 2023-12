imago/Hartenfelser Natürlich vor einer Landtagswahl: Linke-Plakat in Hessen (21.9.2018)

In Hessen ist die Linkspartei im Oktober aus dem Landtag geflogen. Wie schätzt die linke Opposition im Landesverband die Situation der Partei nach dem Landesparteitag am vergangenen Wochenende ein?

Die Lage verschlechtert sich von Monat zu Monat. Das im Oktober war eine bittere Wahlniederlage, die aber im Grunde so absehbar war. In diesem Zusammenhang hat sich erneut gezeigt, dass der Partei die Analysefähigkeit abhanden gekommen ist. Spätestens seit der Europawahl 2019 geht eine Wahl nach der anderen verloren. Und keine dieser Wahlniederlagen wurde wirklich aufgearbeitet und ausgewertet. Das wurde einfach alles auf innerparteiliche Debatten und Gegner geschoben. Das ist auch in Hessen nicht anders. Beim Landesparteitag wurde dennoch behauptet, dass man das Wahlergebnis kritisch ausgewertet habe. Und das stimmt einfach nicht.

Welche Fragen bleiben unbeantwortet?

Offensichtliche Tatsachen wie die, dass es auch in Hessen eine große Wut auf die Ampel gibt, wir als Partei aber einfach nicht mehr als Opposition gegen diese Regierung wahrgenommen werden, kommen in dieser Auswertung gar nicht vor. Dann müsste man nämlich das zentrale Element der Linie in Frage stellen, die auch in Hessen gefahren wird: Den Rechtsruck der Grünen auszunutzen, um die Klientel der Grünen anzusprechen. Wenn ich auf Arbeit mit den Kollegen spreche, stelle ich aber fest, dass die Grünen total verhasst sind. Die Arbeiterklasse will nicht die »besseren Grünen« wählen. Und wenn wir dann eine Ex-Grüne aufstellen, die erst im Moment der Aufstellung zu uns übergelaufen ist, gewinnen wir damit nicht einen Wähler aus der Arbeiterklasse. Im Gegenteil.

Gibt es denn nun, da die Partei in Hessen nicht mehr im Landtag ist, wenigstens irgendeine außerparlamentarische Orientierung?

Die Fixierung auf Parlamente ist ungebrochen. Nur eben auf andere. Jetzt werden die Kommunalfraktionen als Herzstück der Partei dargestellt; sie sollen die Außendarstellung übernehmen. Es gibt keine ernsthafte Orientierung auf den Aufbau von Kreisverbänden, von denen viele nicht mehr politik- und aktionsfähig sind, und den Ausbau von Basisstrukturen. Stattdessen soll das erstmals eingerichtete Wahlkampfteam als Kampagnenteam dauerhaft etabliert werden. So will man dann auch ohne Landtagsfraktion immer mal in die Öffentlichkeit kommen. Das ist konzeptionell schon alles mehr NGO als Partei.

Das haben die Delegierten beim Landesparteitag so abgenickt?

Nicht ohne Widerspruch. Das Kräfteverhältnis war schon günstiger als zum Beispiel beim Bundesparteitag in Augsburg. Etwa ein Drittel linke Opposition und 70 Prozent für den Vorstandskurs, wie früher bei Bundesparteitagen. Wir haben also Eingriffsmöglichkeiten gehabt. Der gastgebende Kreisverband Wetterau hatte zur Begrüßung eine Rede vorbereitet, in der klar gesagt wurde, dass die Stärke der Linken immer war, die Verhältnisse zu analysieren, statt sich von Zeitgeist und bürgerlichen Medien treiben zu lassen. Dass wir einmal wussten, dass Kriege mit dem Kapitalismus zusammenhängen, also die soziale Frage und die Friedensfrage zusammengehören. Da gab es dann eine Retourkutsche in der Generaldebatte, in der gleich die erste Rednerin die Friedensbewegung als »rechtsoffen« und prorussisch attackiert hat. Das wäre so früher bei einem hessischen Landesparteitag nicht vorstellbar gewesen.

Wie will der linke Flügel im Landesverband weiterarbeiten?

Wir kämpfen vorerst weiter für unsere Positionen. An vielen Orten sind wir verankert und haben im Landesverband punktuell noch Einfluss, den wir nicht einfach aufgeben werden. Wir beobachten natürlich, wie sich die neue Wagenknecht-Partei inhaltlich aufstellt und werden an einigen Stellen auch mit ihr zusammenarbeiten. Bei dem »Was tun?!«-Kongress kürzlich waren viele Genossen aus Hessen, auch solche, die bislang nicht in unserem Zusammenschluss mitgearbeitet haben. Das zeigt, dass die Unzufriedenheit sehr groß ist und über Konsequenzen diskutiert wird. Ob es in Hessen sofort viele Übertritte zu der neuen Partei geben wird, kann ich nicht sagen. Es wird Abgänge geben, eine Austrittswelle wäre keine Überraschung. Für die Stärkung der Friedensbewegung und die Interessen der arbeitenden Klasse müssen Linke in beiden Organisationen kämpfen.