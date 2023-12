In der Ausgabe der jungen Welt vom Freitag wird Klaus Emmerich im Interview auf Seite zwei mit dem Satz zitiert: »Nun aber will der Landkreis beide schließen. Letztlich wird es kein Krankenhaus mehr geben«. Richtig muss es heißen: »Nun aber wird der Landkreis das Krankenhaus in Schongau schließen.« Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. (jW)