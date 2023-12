Faeser verlängert feste Grenzkontrollen

Berlin. Die Mitte Oktober erstmals angeordneten stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz sollen mindestens bis zum 15. März kommenden Jahres fortgesetzt werden. Um die »Schleusungskriminalität zu bekämpfen« und die »irreguläre Migration zu begrenzen«, würden die Kontrollen weitergeführt und seien dementsprechend bei der EU-Kommission notifiziert worden, teilte das Bundesinnenministerium am Freitag mit. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Grenzkontrollen seit deren Einführung am 16. Oktober mehrfach für kürzere Zeiträume verlängert. (dpa/jW)