Christoph Hardt/IMAGO Der Liter Benzin wird im Januar mindestens 4,5 Cent teurer, wobei Diesel weiterhin mit acht Milliarden Euro subventioniert wird

Es soll nun also doch Kürzungen beim »Bürgergeld« geben. Außerdem werden das Tanken sowie das Heizen mit Gas oder Öl noch einmal teurer. Milliardenschwere Steuergeschenke für Spitzenverdiener und Unternehmen bleiben hingegen unangetastet. So hat die Ampelkoalition am Mittwoch den Streit über den Bundeshaushalt 2024 vorläufig beendet.

Gestrichen werden soll eine Prämie für »Bürgergeld«-Bezieher, die an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen. Sie erhalten dafür seit Juli einen Bonus in Höhe von 75 Euro pro Monat. Außerdem ist eine Verschärfung der Sanktionen für »Arbeitsverweigerer« angekündigt. Genaueres ist noch nicht bekannt, aber die Regierung hat eine ungefähre Summe einkalkuliert, die sie durch Kürzungen des Existenzminimums einbringen will. Insgesamt sollen in Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik drei Milliarden Euro zusammenkommen.

Christian Lindner (FDP) scheint dabei nicht zuletzt die Vorzugsbehandlung ukrainischer Kriegsflüchtlinge beenden zu wollen. »Wir müssen unseren Sozialstaat treffsicher machen, und deshalb unternehmen wir jetzt Anstrengungen, um die Geflüchteten aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei den Verweigerern von Arbeitsangeboten im Bürgergeld muss es Sanktionen geben«, erklärte der Bundesfinanzminister am Mittwoch abend im ZDF.

Eine Milliarde soll durch eine deutlichere Anhebung des Kohlendioxidpreises zum 1. Januar 2024 eingenommen werden. Die Erhöhung auf 45 statt 40 Euro je Tonne – von derzeit 30 Euro – steht schon an diesem Freitag auf der Tagesordnung des Bundestags. Der Liter Benzin wird damit 4,5 statt drei Cent teurer. Beim Heizöl liegen die Mehrkosten für einen Durchschnittshaushalt (20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch) bei 100 Euro, bei Gasheizungen sind es ungefähr 60 Euro – die »Gierflation« der Öl- und Gaskartelle kommt obendrauf.

Wer also jetzt schon nicht mehr ausreichend heizen oder nur noch die nötigsten Fahrten mit dem Auto unternehmen kann, der wird noch mehr Verzicht üben müssen. Gleichzeitig profitieren ab 1. Januar vor allem Spitzenverdiener von Steuerentlastungen. Wie das Handelsblatt kürzlich ausrechnen ließ, hat ein Single ohne Kinder mit einem Monatseinkommen von 8.000 Euro am Ende des kommenden Jahres durch die Entlastungen 376 Euro mehr in der Tasche. Bei Ehepartnern mit zwei Kindern und 10.000 beziehungsweise 5.000 Euro Einkommen sind es 1.398 Euro mehr. Im Bundeshaushalt schlagen diese Entlastungen bei Lohn- und Einkommenssteuer mit 15 Milliarden zu Buche. Damit hätte sich das Loch stopfen lassen, das das Karlsruher Haushaltsurteil in den Bundesetat 2024 gerissen hat.

Es bleibt auch beim »Wachstumschancengesetz« (Steuergeschenke für Unternehmen in Höhe von rund acht Milliarden Euro im Jahr) und bei Milliardensubventionen für Weltkonzerne wie Intel oder TSMC, die Chips nun bitte auch in Deutschland produzieren sollen. Eingespart werden statt dessen Zuschüsse für Elektroautos und neue Heizungen. Eingeführt wird eine Abgabe für Plastikhersteller, die die Verteuerung der Lebensmittelpreise weiter anheizen wird.

Verdi-Chef Frank Werneke bescheinigte dem Klein-Klein in der Augsburger Zeitung vom Donnerstag »eine harte soziale Schieflage«. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, erinnerte die Bundesregierung in der Rheinischen Post an ihr Versprechen, die Erhöhung des CO2-Preises durch Zahlung einer »Klimageld«-Pauschale an alle auszugleichen. Die Umsetzung sei nun »ein Muss«, alles andere »unsozial«.

Neben den 17 Milliarden Euro, die nach dem Karlsruher Urteil im Kernhaushalt 2024 fehlen, gibt es noch eine Lücke im Klima- und Transformationsfonds (KTF). Mit 12,5 Milliarden Euro aus diesem Schattenhaushalt sollte im kommenden Jahr die Infrastruktur der Deutschen Bahn (DB) saniert werden. Auch dieser Plan ist nach der höchstrichterlichen Entscheidung futsch. Aber auch hier hat die Bundesregierung eine Lösung gefunden, wie der Spiegel am Donnerstag berichtete. Sie will das Eigenkapital der Bahn erhöhen – durch den Verkauf von Anteilen ursprünglich bundeseigener Unternehmen. Bei der Telekom, an der der Bund noch 30,5 Prozent der Anteile hält, soll künftig eine strategische Beteiligung von 25 Prozent plus einer Aktie genügen. Bei der Deutschen Post will sich die Ampel noch von deutlich mehr Anteilen trennen. Hier wird der Wert der Bundesbeteiligung auf derzeit rund acht Milliarden Euro geschätzt.

Und schließlich gilt der Verkauf der DB-Logistiktochter Schenker laut Spiegel als »sehr wahrscheinlich«. Ein Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stehe als Käufer bereit, hieß es im Handelsblatt vom Donnerstag. Bei der Bahn sei man von den Plänen nicht sehr angetan. Mit einem Rekordgewinn von 1,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gehört Schenker zu den wenigen profitablen Teilen des hochverschuldeten Konzerns. Würde die Tochter verkauft, müsste der Bund einen großen Teil der Konzernschulden tilgen – nur so könnte die DB ihre Kreditwürdigkeit behalten. Damit drohe der Verkauf zum Nullsummenspiel zu werden, befürchten Manager in der Konzernzentrale.