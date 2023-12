jW »Schweigen ist mitschuldig an Unterdrückung«: Das Kulturzentrum »Oyoun« in Berlin-Neukölln

Während die Kriminalisierung der Palästina-Solidarität in der BRD weiter vorangetrieben wird, tut sich vermehrt ein zweiter Kampfplatz um die Deutungshoheit zum Thema auf: der bundesdeutsche Kulturbetrieb. Schlagzeilen macht aktuell der Rückzug der Heinrich-Böll-Stiftung von der Preisverleihung des Hannah-Arendt-Preises an die Publizistin Masha Gessen wegen ihrer Kritik am israelischen Vorgehen in Gaza. Ein Präzedenzfall könnte nun das im März 2020 eröffnete Berliner Kulturzentrum »Oyoun« im migrantisch geprägten Stadtteil Neukölln werden, das laut eigenen Angaben »dekoloniale, queerfeministische und migrantische Blickwinkel« fördern will. Dem Zentrum droht aktuell wegen eines angekündigten Entzugs der Finanzierung seitens des Berliner Kultursenats zum 1. Januar das Aus.

Um über die aktuelle Situation zu berichten, wurden Medienvertreter für Donnerstag morgen zu einer Pressekonferenz eingeladen. Neben Presseleuten fanden sich vor allem Unterstützer und solidarische Künstler im Saal ein. Draußen bekam man am Ende eine Petition von Unterstützern in die Hand, die den Rücktritt des Berliner Kultursenators Joe Chialo (CDU) wegen »antisemitischer Diskriminierung« fordert.

Chialo hatte eine Trauerfeier des Vereins »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost« für die Opfer des aktuellen Kriegs in Gaza kritisiert, die am 4. November in den Räumlichkeiten stattfand. Der Senator hatte daraufhin angekündigt, die Förderung des Kulturzentrums »grundsätzlich zu überprüfen«.

Neben dem Entzug der Finanzierung von über einer Million Euro jährlich wollten die Vertreter des Zentrums am Donnerstag auch Vorwürfe im Rahmen einer »Schmähkampagne« thematisieren, die vor zwei Tagen im Tagesspiegel lanciert worden war. Den Vorwurf des Antisemitismus wiesen die Betreiber erneut vehement zurück: Die eigene Satzung und der »Code of Conduct« zeigten deutlich »unsere Ablehnung von jeglicher Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, einschließlich Antisemitismus«. Auch in Zukunft wolle man weiter jüdischen Gruppen wie dem genannten Verein Räume zur Verfügung stellen.

Kern der aktuellen Auseinandersetzung bildet die Frage, ob das Land Berlin die Finanzierung überhaupt bis zum Jahr 2025 zugesichert hat. So erklärte Geschäftsführerin Louna Sbou am Donnerstag, es liege eine schriftliche Zusicherung vor, in der die Finanzierung zugesichert werde. In einer Sitzung des Kultursenats am 20. November behauptete Chialo hingegen, die Förderung des »Oyoun« liefe zum Ende des Jahres regulär aus – und warf den Betreibern indirekt »versteckten Antisemitismus« vor.

Man sehe »keine rechtliche Grundlage für den Widerruf der Finanzierung«, so die Betreiber. Alle Zeichen wiesen darauf hin, dass ein Exempel statuiert werden solle. Daher habe man am 7. Dezember Klage auf die Auszahlung und Bewilligung der Mittel für das Jahr 2024 gegen das Land Berlin eingereicht. Ein von den Betreibern in Auftrag gegebenes juristisches Gutachten bestätige, dass am 9. November die vierjährige Zusage der Mittel verbindlich erfolgt sei, so Sbou am Donnerstag gegenüber jW.

Die Zukunft des Zentrums ist weiter ungewiss: Man wisse nicht, ob man in zwei Wochen die Schlüssel abgeben müsse, so die Betreiber. Darüber hinaus sei die Aufenthaltserlaubnis von acht der über 50 Mitarbeiter und assoziierten Künstler akut gefährdet.