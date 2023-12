Jens Büttner/dpa Grundproblem Ökonomisierung und Liberalisierung (Protest des Bündnisses »Pflege in Not« Ende Oktober in Schwerin)

Es sei absolut »kein Einzelfall«, was sich in dem von »Prima Vita« betriebenen Seniorenwohnheim im sächsischen Riesa abgespielt habe, erklärte Manuela Schaar am Mittwoch im Gespräch mit jW. Die Gewerkschaftsekretärin ist im Verdi-Fachbereich »Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft« auch für Altenpflegeheime zuständig. Man könne in der Presse jede Woche von Heimpleiten lesen, so Schaar. Viel zu häufig stünden die Beschäftigten allein da, weil es »oftmals keine Betriebsräte gibt und die Kolleginnen und Kollegen nicht gewerkschaftlich organisiert sind«.

Das »Prima Vita«-Heim war Ende November geschlossen worden. Die Beschäftigten hatten sich dazu entschlossen, die Arbeit niederzulegen, nachdem der Betreiber keine Löhne mehr zahlte – in manchen Fällen mehr als ein halbes Jahr lang. Die Folgen für die Lohnabhängigen waren verheerend: Einigen wurde das Konto gesperrt, das sie monatelang überzogen hatten, wie der MDR auf seiner Webseite festhielt.

In mindestens drei Fällen versuchten Beschäftigte, ausstehende Lohnzahlungen vor dem Arbeitsgericht durchzusetzen. In einem Fall hatten sich die Außenstände auf 20.000 Euro summiert, in einem weiteren Fall auf 12.500 Euro und in einem dritten auf 3.000 Euro.

Trotz wiederkehrender Versprechen des Betreibers wurden die Löhne nicht gezahlt, weshalb die Beschäftigten von »Prima Vita« Riesa sich schließlich im November dazu entschlossen, die Arbeit niederzulegen. Das rief wiederum die sächsische Heimaufsicht auf den Plan. Es waren nicht die ausstehenden Lohnzahlungen, die die Behörde aktiv werden ließen, wie Pressesprecherin Ga­briele Reichel am Mittwoch gegenüber jW erklärte. Dabei handele es sich um »privatrechtliche Regelungen« zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Die Heimaufsicht sei vielmehr wegen der begründeten Sorge eingeschritten, dass im Falle einer Arbeitsniederlegung zu wenige Fachkräfte für die 27 Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen könnten. Aus Sorge um deren Situation sei schließlich die Verlegung der Senioren in andere Heime veranlasst worden. Reichel bestätigte gegenüber jW zudem, dass die Staatsanwaltschaft wegen Insolvenzverschleppung gegen »Prima Vita« ermittle.

Vor einem Jahr, so Reichel, hatte sich die Heimaufsicht schon einmal wegen des »Prima Vita«-Heims in Riesa eingeschaltet. Die damals beanstandeten Verstöße seien aber behoben worden.

Für Christin Baksai sind die Vorgänge in Riesa »ein Skandal, der stellvertretend zeigt, was in der Altenpflege falsch läuft«. Die Aktivistin des Dresdner »Bündnisses für Pflege« kennt diesen und ähnliche Fälle. Für Baksai stellt sich die Frage, »was aus dem Geld geworden« sei, das die »Bewohner die ganze Zeit gezahlt« hätten. Sie verlangt dringend Aufklärung darüber.

Schaar forderte alle Beschäftigten in der Altenpflege, denen ähnliches widerfahre, auf, sich umgehend bei Verdi zu melden und sich zu organisieren. Die Kollegen in Riesa seien leider allein gewesen, das dürfe in solchen Situationen nicht sein. Verdi biete Rechtsschutz und Hilfe. Zu hoffen, ein solches Problem wie in Riesa könne man aussitzen, sei falsch. Von »allein wird so etwas nicht besser«, erklärte Schaar. Das grundlegende Problem seien »Ökonomisierung und Liberalisierung« der Altenpflege, was aktuell kaum thematisiert werde.

Für Baksai steht fest, dass »mit Pflegebedürftigkeit kein Profit« gemacht werden dürfe. Statt dessen würden »Altenpflegeheime in die öffentliche Hand gehören« und müssten »demokratisch durch Beschäftigte und Angehörige kontrolliert und verwaltet werden«, so die Aktivistin. »Kapitalismus in der Pflege« schade der Versorgung und den Beschäftigten gleichermaßen.