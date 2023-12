Nachschlag: Mehr ist Mehr

Pond5 Images/IMAGO Mehr Geschenke und mehr Süßigkeiten!

Weniger ist mehr – ein geflügeltes Wort, so das »Politische Feuilleton« von DLF-Kultur am Dienstag in der Früh. Minimalismus ist »in« – weglassen, statt hinzuzufügen. Dachzeile: Zukunftslösungen. Das scheint bei der Wohnungseinrichtung oder beim Ernährungsplan von hippen Reichen zu funktionieren – bei Aufrüstungsplänen gilt allerdings das Gegenteil: Mehr ist mehr à la Raupe Nimmersatt.

Der Ökonom Hans Rusinek erzählt gerührt von den ersten drei Worten seiner kleinen Tochter: »Mama; Papa; MEHR!«

»O Gott« fährt es ihm als Wirtschaftsethiker durch die Knochen, »und das in Zeiten von Klimakrise und Überkonsum – da kann es doch nicht um ein ›Mehr‹ gehen«. Er predigt: »Besser« statt mehr. »Ist ›mehr‹ nicht auch in der ›Erwachsenenwelt‹ unser liebstes Wort?« fragt Rusinek rhetorisch. »Meaningfull Work & Organisational Purpose« sind das Lieblingsthema des Unternehmensberaters. Verbessern durch Subtrahieren sei in der Regel viel sinnvoller. Er hofft, das vierte Wort seines Babys wird »subtraktiv«. (ae)