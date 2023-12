ZUMA Press/imago/Montage jW

Entwicklung der Produktivkräfte

Zu jW vom 8.12.: »Ideal und Geschichte«

Domenico Losurdo hat recht, wenn er beschreibt, dass die imperialen Mächte unter Führung der USA nach dem Zweiten Weltkrieg dem antikolonialen Kampf der Völker den Wind aus den Segeln nahmen, indem sie formalpolitisch unabhängige Staaten zuließen, sie aber zugleich als kapitalistische, wenig entwickelte Staaten in die neokoloniale wirtschaftliche Abhängigkeit zwangen. Er preist dann Deng Xiaoping, der in der resultierenden »Pattsituation« für »ein Land wie China« die Möglichkeit sah, »um die Produktivkräfte mächtig zu entwickeln, um neben der politischen auch wirtschaftliche und technologische Unabhängigkeit zu erreichen«. Das ist tatsächlich gelungen. Losurdo vergisst aber – gezielt – die Tatsache zu erwähnen, dass die Entwicklung der Produktivkräfte in China auf kapitalistische Weise erfolgt ist, die erreichte wirtschaftliche und technologische Unabhängigkeit von den alten imperialistischen Mächten also die eines weiteren kapitalistischen Rivalen ist.

Lucas Zeise, Frankfurt am Main

Es dröhnt

Zu jW vom 11.12.: »Auf Ohrenhöhe«

(…) »Logisch, dass sich (Liese) Klahn für ihre musikalische Begleitung nicht aus dem, scheint’s, nur aus wie fabrikneuen männlichen und weiblichen Schönheiten bestehenden ›Starangebot‹ eines Klassikbusiness der digital-brillanten, bis in jeden Winkel dröhnend-schönen Töne bedient.« Jemand, der dröhnend bei einer Begleitung spielt, wird niemals Star im Klassikbusiness und begleitet in der Regel den betreffenden Solisten auch kein zweites Mal. Da muss S. Siegert etwas verwechseln. Rezensiert er vielleicht auch Heavy-Metal-Konzerte, wo man etwas »dröhnend-schön« empfindet? Gut begleiten zu können, hat auch nichts mit dem erwähnten »schnellen Geld« zu tun, sondern erfordert lebenslange Arbeit und Erfahrung.

»Drei Verschworene lebendiger Musik. Nicht gemacht und unbrauchbar für den Superlativzirkus des schnellen Geldes auch mit der Klassik.« Nein, Herr Siegert. Manch CD-Produktion mag in sehr kurzer Zeit vonstattengehen. Jeder bekannte Künstler musste dafür jahrzehntelang üben, bereits in der Kindheit und Jugend auf viele Dinge verzichten, die für andere Jugendliche selbstverständlich sind. Gerade bei der klassischen Musik gibt es nie »schnelles Geld«. Es kommt – verglichen mit dem Zeitaufwand, beginnend im Alter von sechs Jahren – so spät wie in kaum einem anderen Beruf. Jede einzelne Musikproduktion erfordert sehr viel Vorarbeit. Bitte etwas mehr Achtung vor der Arbeit anderer! Auch die Vertreter der Klangrichtungen, die sie scheinbar nicht so mögen, musizieren lebendig.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude

Taschenspielertricks

Zu jW vom 6.12.: »Die Armen sollen büßen«

Mit Taschenspielertricks wird Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) beim Nachtragshaushalt 2023 sowie beim Haushalt 2024 keine Punkte sammeln können. Recht hat deshalb Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, wenn er feststellt, dass die Bundesregierung mit der Aussetzung der geplanten »Bürgergeld«-Erhöhung erneut Verfassungsbruch begehen würde. Die Erhöhung um 12 Prozent ist verfassungsmäßig mindestens geboten als ein Inflationsausgleich. Klargestellt hat das Bundesverfassungsgericht, dass der existenznotwendige Bedarf auch bei Empfängerinnen und Empfängern von Bürgergeld und Sozialhilfe gedeckt sein muss.

Die wirren Diskussionsbeiträge von FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, CSU-Ministerpräsident Markus Söder und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann liegen jenseits unserer Verfassung. Die Debatte, Einsparungen im Bundeshaushalt auf Kosten sozial schwacher Menschen auszutragen, zeigt die spätrömische Dekadenz der Beteiligten.

Insbesondere Christian Lindner ist ein Monatspraktikum bei den »Bremer Suppenengeln« zu empfehlen. Der regelmäßige Besuch von kirchlichen Trägern wie Caritas und Diakonie könnte ihm nicht schaden. Dies würde Lindner eine Bevölkerungs- und Wählergruppe näherbringen, die er scheinbar nicht einmal vom Hörensagen kennt. Und die Ehrenamtlichen könnten Lindner »aus der täglichen Praxis« jede Menge Fallbeispiele für seine Tätigkeit im »Raumschiff Berliner Bundestag« berichten.

Klaus Jürgen Lewin, Bremen

Sahra, Willy und Gorbi

Zu jW vom 4.12.: »Netzwerk konsolidiert sich«

Da hat Helga Mies mit ihrem Brief zu »Bündnis Sahra Wagenknecht« (BSW) leider ins Schwarze getroffen. Zurück zum rheinischen Kapitalismus? Aber dann gleich mit Berufsverboten, neuen Polizeigesetzen und Wiedereinführung der Wehrpflicht? Schon CDUler Alfred »Django« Dregger gab 1975 folgende Wahlkampftipps: »Ich empfehle vier Grundthemen für 1976: öffentliche Sicherheit, Schutz vor Radikalen und Verbrechern, öffentliche Sparsamkeit, Ablehnung des Sozialismus.« Übersetzt frei nach dem Motto »Sahra weiß, was Wähler wünschen« könnte für 2024 gelten: 1. Öffentliche Sicherheit – durch begrenzte Zuwanderung, 2. Schutz vor Radikalen und Verbrechern – leichtes Abschieben von »kriminellen« Flüchtlingen, 3. Öffentliche Sparsamkeit – flexible schwarze Null, 4. Ablehnung des Sozialismus – »Wohlstand für alle« (Ludwig Erhard).

»Unsere Außenpolitik steht in der Tradition des Bundeskanzlers Willy Brandt und des so­wjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, die dem Denken und Handeln in der Logik des Kalten Krieges eine Politik der Entspannung, des Interessenausgleichs und der internationalen Zusammenarbeit entgegengesetzt haben«, so steht es auf der BSW-Website. Daraus würde dann »Wandel durch Annäherung« (Brandt) – Konvergenztheorie und Einstellung des Klassenkampfes unter Verleugnung der marxistisch-leninistischen Grundlagen jeglicher Politik (Gorbatschow). BSW auf dem Wege einer »linken« AFD, nein danke?!

Manfred Pohlmann, Hamburg