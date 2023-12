Diskriminierte Minderheit des Tages: Deutsche Superreiche

IMAGO/Manfred Siebinger »Capri Sonne«-Inhaber Hans-Peter Wild mit Lebensgefährtin auf seinem Schloss Mönchstein (27.7.2023)

Kapitalisten mögen es privat, nicht nur beim Eigentum. Jochen Breyer bemühte sich für das ZDF monatelang, Einblick in die Welt der Milliardäre zu bekommen. »Capri Sonne«-Besitzer Hans-Peter Wild (geschätztes Vermögen 3,1 Milliarden Euro, Foto: rechts) war dann aber doch so großzügig, Breyer im Privatjet nach Paris mitzunehmen und sich den wichtigen Fragen des Lebens zu stellen: »Wie ist das eigentlich, mehr Geld zu haben, als man jemals wird ausgeben können?« Antwort: »Darüber habe ich noch nie nachgedacht.« Ob es gerecht sei, dass einzelne mehrere Milliarden besitzen und andere so wenig? »Eine akademische Frage«, meint Wild und beklagt sich über das »negative Bild«, das viele von seiner Klasse haben. Sein Vater habe ihn schon früh gewarnt: »Das größte Problem in deinem Leben, was du haben wirst, sind die vielen Leute, die auf dich neidisch sind.«

Die haben’s nicht leicht, diese »Superreichen«. Thomas Bscher, Enkel von Privatbankier Robert Pferdmenges, gilt als reichster Kölner und hält gar nichts von Umverteilung, denn »wenn das Geld verteilt wird, wird es nicht investiert, wird es ausgegeben. Die Deutschen sind kein Land der Eigenverantwortung.« Der Pöbel weiß eben nicht, wie man mit Geld umgeht. Wer arm ist, ist selber schuld. PR-Unternehmer Rainer Zitelmann, der um die Welt jettet, um die neoliberale Heilsbotschaft zu verkünden (»Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung«), sieht sich als Teil einer »Minderheit, die mit Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert ist«. Viele seiner Bonzenfreunde dächten übers Auswandern nachdenken, »weil sie sagen: Ich fühle mich nicht willkommen. Ich fühle mich nicht gewertschätzt.« Da kann man nur sagen: Dann geht doch, keiner hält euch auf. Und mit Rio Reiser möchte man ihnen hinterherrufen: »Der Teufel weiß am besten, wohin!«