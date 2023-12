IT-Fachkräftemangel erreicht Rekordhoch

Berlin. Der Fachkräftemangel in der deutschen Technologiebranche verschärft sich weiter. Derzeit seien 149.000 Stellen unbesetzt, so viele wie noch nie, besagt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Digitalverbands Bitkom. Das seien 12.000 Stellen mehr als der Rekordstand des vergangenen Jahres. »Der Mangel an IT-Fachkräften besteht in Deutschland unabhängig von Konjunkturzyklen und ist ein systemisches Problem der deutschen Wirtschaft«, sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. (Reuters/jW)