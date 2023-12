Bernd von Jutrczenka/dpa Staatsanwälte und Richter am Mittwoch vor Prozessbeginn im Berliner Kammergericht

Zu einer entwickelten Staatenkonfrontation gehören auch richtige Spionageprozesse. Im Berliner Kammergericht war am Mittwoch alles hergerichtet: Smartphones und Laptops waren im Saal ebensowenig erlaubt wie eigene Kugelschreiber, weil in denen Aufnahmegeräte versteckt sein könnten. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen begann hier vor dem 6. Strafsenat der Prozess gegen einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, dem Landesverrat im besonders schweren Fall vorgeworfen wird. Der 52 Jahre alte Carsten L. soll im Herbst 2022 in zwei Fällen geheime Informationen gegen Bezahlung an den russischen Geheimdienst FSB – der für gewöhnlich im Inland aktiv ist – weitergegeben haben. Mitangeklagt als mutmaßlicher Komplize ist der 32 Jahre alte Geschäftsmann Arthur E.

Der Verhandlungstag endete schon nach zweieinhalb Stunden. Die Bundesanwaltschaft unterbrach die Verlesung der Anklage und beantragte den Ausschluss der Öffentlichkeit, weil die Anklage Angaben beinhalte, die der besonderen Geheimhaltung bedürften. An diesem Donnerstag will der Senat verkünden, wie es weitergehen soll.

Laut Mitteilung der Generalbundesanwaltschaft vom September kennen sich L. und E. seit Mai 2021. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch berichtete, seien die beiden sich damals bei einem Treffen in einem Sportheim in Oberbayern begegnet. E. habe früher als Fernmelder bei der Bundeswehr gedient und sei zu der Zeit als Diamantenhändler weltweit unterwegs gewesen. L. sei im lokalen Sportverein als Jugendtrainer aktiv gewesen. Er war zu der Zeit Referatsleiter beim BND in der Abteilung »Technische Aufklärung«.

E. brachte L. demnach in Verbindung mit einem russischen Unternehmer, der Kontakte zum FSB unterhalten soll. Bei einem Treffen Mitte September 2022 sind die drei laut Bundesanwaltschaft übereingekommen, dem Dienst sensible Informationen des BND zu beschaffen. L. habe dann neun Dokumente aus den internen Datenverarbeitungssystemen des Auslandsgeheimdienstes zur Verfügung gestellt, »die ein Projekt zur technischen Informationsgewinnung betrafen«.

Diese Dokumente habe er zwischen Mitte September und Anfang Oktober 2022 an seinen Dienstrechnern in Pullach und Berlin ausgedruckt respektive vom Bildschirm abfotografiert. Das Material habe L. an E., übergeben, der die Daten an den FSB weitergereicht habe. Dazu habe E. sich im September und Oktober 2022 mehrfach mit FSB-Mitarbeitern in Moskau getroffen, behauptet die Anklage. Für ihre Dienste seien die Angeklagten mit 450.000 Euro bzw. 400.000 Euro entlohnt worden. L. wurde im Dezember 2022 in Berlin festgenommen, E. im Januar 2023 bei der Einreise aus den USA in München.

Bei dem an den FSB weitergereichten Material handelte es sich laut Spiegel um 73 DIN-A4-Seiten aus einer »hoch sensiblen« Quelle. Der BND habe, vermutlich über Partnerdienste, Zugang zu internen Chats der Söldnergruppe »Wagner« erlangt. Kurz nach dem angeblichen Verrat durch die beiden Angeklagten hätten die Söldner ihren Kommunikationskanal geändert.

BND-Chef Bruno Kahl allerdings hängt den Vorgang nicht ganz so hoch. »Gott sei Dank sind die Menge dessen, was abgeflossen ist, und die Verwertbarkeit sehr überschaubar«, erklärte er gegenüber dem Tagesspiegel. Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen), der dem Parlamentarischen Kontrollgremium vorsitzt, setzt hingegen auf Dramatisierung und sich selbst als staatstragender Oberaufseher in Szene. »Die Dimensionen des Falls sind durchaus gravierend«, sagte er laut RND. Dieser stehe exemplarisch für »massive Versäumnisse bei der Eigensicherung«. Der Fall reihe sich »in eine ganze Kette ähnlicher Geschehnisse ein« und zeige, »wie groß die Defizite bei der Spionageabwehr bis heute sind«.

Für den Prozess sind 51 Sitzungstage bis Juli 2024 vorgesehen. Landesverrat kann in besonders schweren Fällen mit einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren bis lebenslänglich geahndet werden.