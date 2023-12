IMAGO/Jochen Tack Nur wer Einwände erhebt, kann gewinnen (Demo vor Vonovia-Zentrale in Bochum)

Derzeit flattern wieder vermehrt Betriebskostenabrechnungen in die Haushalte. Die Nachforderungen sind oft wahnsinnig hoch und nicht nachvollziehbar. Mieterorganisationen, die sich bundesweit zum »VoNO!via-MieterInnenbündnis« zusammengeschlossen haben, informierten am Mittwoch in einer Onlinepressekonferenz über ihre Erfahrungen mit Heiz- und Betriebskostenforderungen, insbesondere von Vonovia und LEG. So erhielten die Vonovia-Mieter am Tempelhofer Feld in Berlin für das gesamte letzte Jahr Heizkostenabrechnungen in Höhe von 700 bis 6.000 Euro. Ihre Nachbarin soll 750 Euro nachzahlen, obwohl sie das ganze Jahr nicht geheizt habe, beschrieb Brinja Manske die Situation in ihrer Siedlung. Die Nachbarin wohne über dem Heizkeller und profitiere von der schlechten Dämmung. Die höchste Forderung erging demnach an eine 90jährige Mieterin. Die Menschen seien verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie die Nachzahlungen stemmen sollen. Obendrauf komme dann noch ein höherer Abschlag im nächsten Jahr. Die Mietergemeinschaft am Tempelhofer Feld nimmt nun ihr Rückbehaltungsrecht in Anspruch und fordert Belegeinsicht. Angst hätten die Mieter trotzdem, ob sie ihre Wohnungen behalten können. Es stehe die Frage im Raum, »ob wir vertrieben werden sollen«, so Manske. Die Wohngegend sei für Investoren sehr attraktiv.

Sowohl Paul-Hendrik Mann vom Mieterverein Hamburg als auch Daniel Katzenmaier von der Mietergewerkschaft Frankfurt am Main versuchten, Mut zum Widerspruch zu machen und betonten, dass das Zurückbehaltungsrecht aus Paragraph 273 BGB derzeit die einzige (rechtliche) Möglichkeit sei, um sich gegen die hohen Forderungen zu wehren. Wichtig sei, die vollständigen Belege, Rechnungen und Zahlungsnachweise für in Rechnung gestellte Leistungen einzufordern. »Nur Mieter, die Einwände erheben, können gewinnen«, so Mann. Vonovia könne vollständige Belege oft nicht vorlegen und scheue größere Gerichtsprozesse. Deshalb sei Durchhaltevermögen gefragt. Denn nach drei Jahren sind die Ansprüche verjährt.

Leichter wird es dadurch nicht. Antonietta, eine Vonovia-Mieterin aus Stuttgart, berichtete von den Erfahrungen ihrer Mieterinitiative. Für das letzte Jahr beliefen sich die Nachforderungen auf mindestens 1.400 Euro. Die Mieter schrieben inzwischen gemeinsam Widersprüche gegen die Zahlungsforderungen. Damit verdeutlichen sie dem Vermieter, dass er es nicht mehr mit vereinzelten Mietern zu tun habe. Doch obwohl es diese Briefgemeinschaft gibt, würden Nachbarn hinterher einzeln angerufen und zu dem Widerspruch befragt. Das verunsichere. Außerdem seien die Mieter mit den Wohnrechtsangelegenheiten »ganz schön beschäftigt«. Aber es gebe auch erfolgreiche Gegenwehr. So versuche Vonovia jedes Jahr, zusätzlich »Mietanpassungen« vorzunehmen. 2021 hätten einige Mieter nicht gezahlt, was Vonovia eingefordert hatte. Ihr Beispiel machte die Runde.