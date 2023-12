Ökonomen erwarten weiteres Rezessionsjahr

Köln. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet für 2024 auch wegen der Haushaltskrise mit einem weiteren Rezessionsjahr. Das Bruttoinlandsprodukt werde wie schon im zu Ende gehenden Jahr voraussichtlich um 0,5 Prozent schrumpfen, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Prognose des kapitalnahen Instituts. Die anhaltende Unsicherheit um den Bundeshaushalt drücke die Wirtschaftsleistung demnach um ein halbes Prozent nach unten, weil Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen zurückstellen würden. Mit diesen schlechten Aussichten stehe Deutschland unter den großen Industriestaaten alleine da: So dürfte die Wirtschaft der USA um etwa 1,25 Prozent wachsen, die Frankreichs um 0,75 Prozent. (Reuters/jW)