Halle: Datenträger beschlagnahmt

Leipzig. Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Auseinandersetzungen am »Tag X« im Juni in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft die Wohnung eines freiberuflichen Journalisten in Halle durchsuchen lassen. Bei dem Betroffenen handele es sich nicht um einen Beschuldigten, sondern um einen Zeugen, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwoch mit. Bei der Durchsuchung wurden laut Medienberichten Handy, Laptop und Speichermedien sichergestellt. (dpa/jW)