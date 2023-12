Lebenslange Haft nach Explosion in Ratingen

Düsseldorf. Für die Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf, bei der neun Einsatzkräfte verletzt wurden, ist ein 57jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den Mann am Mittwoch wegen versuchten Mordes in fünf Fällen schuldig und stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest. Als Motiv nannte das Gericht »Hass auf den Staat«. Am 11. Mai hatte der Täter in seiner Wohnung Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgelauert, mehrere Liter Benzin auf sie geschüttet, das Gas-Luft-Gemisch mit einem brennenden Textil angezündet und so einen Feuerball erzeugt. (dpa/jW)