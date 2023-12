Nachschlag: Gender-Gaga

IMAGO/Everett Collection

Es ist entweder auf Überzeugung oder einen Mangel an Phantasie zurückzuführen, dass der Kapitalismus in Futurama die Jahrtausende überdauert. Vielleicht auch auf mehr, egal. Die Probleme jedenfalls, die dieser mit sich bringt, bleiben in der zweiten großen Zeichentrickserie von Simpsons-Erfinder Matt Groening erhalten. Konsequent.

So ist die strukturelle Benachteiligung von Frauen auch im 31. Jahrhundert noch Thema: Das Pleiteunternehmen Planet Express soll durch einen Nacktkalender mit Bildern der drei Frauen im Team gerettet werden. Als das misslingt, wird die (zuerst von Kapitänin Leela genannte – und dann geklaute) Idee umgesetzt, eine Fluggesellschaft zu gründen. Da dort Männer das Steuer bedienen, stürzt der erste Flug auf einen Felsenplaneten, wo der Gender-Gaga weitergeht. Ein Felsenwesen tauscht magisch die Geschlechter: Nun sind Frauen im Team in der Überzahl. Zurück auf der Erde rettet der Ertrag eines Nacktkalenders der einstigen Männer das Unternehmen. Konsequent. (dm)