Rotlicht: Mitbestimmung

imago/Klaus Rose Der Kampf um die Mitbestimmung hat in der BRD Tradition (Warnstreik der IG Metall bei der Hoesch AG, Dortmund 1980)

Als bei Thyssen-Krupp Ende November über die Erweiterung des Konzernvorstands entschieden wurde, zeigte die Kapitalseite im Aufsichtsrat den Beschäftigten, wo der Hammer hängt: Mit der Doppelstimme des Vorsitzenden, Siegfried Russwurm, der gleichzeitig den Industriellenverband BDI leitet, wurde die Umstrukturierung gegen die geschlossene Ablehnung der Belegschaftsvertreter durchgeboxt. Mitbestimmung hin oder her. Wenn es drauf ankommt, entscheiden die Eigentümer. Dafür sorgen Regelungen wie eben jene, dass die Stimme des Vorsitzenden – der stets zur Kapitalseite zählt – in einer Pattsituation doppelt gewertet wird.

Dass es in der BRD überhaupt mitbestimmte Aufsichtsräte gibt, hat mit den spezifischen Gegebenheiten nach dem Zweiten Weltkrieg und bis zum Niedergang der Sowjetunion zu tun. Nach dem Krieg war keineswegs ausgemacht, ob eine kapitalistische Wirtschaftsordnung durchgesetzt werden kann. Es brauchte Zugeständnisse, und auch in den folgenden Jahrzehnten hinderte die Systemkonkurrenz den Kapitalismus in Westdeutschland, seine Fratze gänzlich zu entblößen. Doch schon im Ursprung musste die Mitbestimmung erkämpft werden: Erst als IG Metall und IG Bergbau mit Streiks drohten, schaltete sich die Regierung in die Konflikte zwischen Kapital und Arbeit im Bergbau sowie in der Eisen- und Stahlindustrie ein, was 1951 den Beschluss des Montan-Mitbestimmungsgesetzes ermöglichte.

Ein Jahr später wurde die Mitbestimmung in den Aufsichtsräten mit dem Betriebsverfassungsgesetz auf andere Wirtschaftsbereiche ausgedehnt. Allerdings durften die Belegschaften dort bis 1976 nur jeden dritten Vertreter bestimmen. Das änderte sich mit dem »Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer«, laut dem es ab 2.000 Beschäftigten eines paritätischen Kontrollgremiums bedarf. Die Kapitalvertreter fürchteten seinerzeit nicht weniger eine »gewerkschaftliche Machtergreifung in Wirtschaft, Gesellschaft und letztlich im Staat«, wie es der damalige BDI-Chef und frühere SS-Offizier Hanns Martin Schleyer formulierte. Doch auch in der Arbeiterschaft stieß die Novelle auf wenig Begeisterung, eben weil dort die Doppelstimme des Vorsitzenden verankert wurde.

Die damals beschlossenen Mitbestimmungsregeln haben dann im Kern die folgenden Jahrzehnte, auch nach dem Anschluss der DDR, überlebt, verloren jedoch im Zuge der Zersplitterung des Arbeitsmarktes an Relevanz. Dort, wo die Rechte noch gelten – in den verbliebenen großen Industriebetrieben – waren sie immer wieder Ziel von Angriffen. 2015 zeigte eine Studie der Universität Jena, dass ein großer Teil der betroffenen Kapitalgesellschaften der gesetzlichen Pflicht zur Einrichtung eines mitbestimmten Aufsichtsrats nicht nachkommt. Etwa, weil es kompliziert und kostspielig ist, diesen Schritt rechtlich durchzusetzen, und weil die Kapitalseite bei Verstößen keine rechtlichen Sanktionen zu fürchten hat.

Wachsender Beliebtheit unter Anteilseignern erfreut sich seit zwei Jahrzehnten auch die Umgehung der deutschen Mitbestimmung durch die Nutzung ausländischer oder internationaler Rechtsformen. So greifen die hiesigen Vorgaben nach herrschender Rechtsauffassung etwa nicht bei der 2004 geschaffenen Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE). Das wird gerne genutzt: Wurden 2005 in der BRD neun SE gegründet, waren es 2019 schon 222. Wie die Hans-Böck­ler-Stiftung 2021 gezeigt hat, ist der Großteil davon ganz überwiegend im Inland tätig. Die internationale Rechtsform dient lediglich dem Zweck, Rechte der Arbeiter wie die paritätische Mitbestimmung zu umgehen.

Nicht nur die Auseinandersetzungen bei Thyssen-Krupp, wo die Mitbestimmung zurückgedrängt wird, um den radikalen Kürzungskurs des Konzerns weiter zu intensivieren, zeigt, dass sich die Konflikte zwischen Kapital und Arbeit zuspitzen. Mitbestimmung wird ein umkämpftes Feld bleiben.