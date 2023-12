Pascal Röttger Beim Fußball politisiert: Vizzion

Das erste Lied deiner neuen Platte heißt »Melancholie« und zeichnet ein düsteres Bild unserer Gesellschaft. Deine früheren Lieder wie zum Beispiel »Klassenhass« handeln im Gegensatz dazu vom Protest gegen diese Zustände. Ist Vizzion melancholischer geworden?

Nicht melancholischer, aber bestimmt ein bisschen älter und gereifter. Ich glaube, da muss man immer vorsichtig sein, einzelne Songs miteinander zu vergleichen, weil ich denke, alle, die das Album schon gehört haben, merken, dass es nur eine Facette vom Album ist. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat sich an der Direktheit in der Musik nichts verändert. Aber das sollen die Leute selbst entscheiden.

Deine Beats ergänzt du jetzt durch klassische Streichinstrumente. Hast du dich musikalisch weiterentwickelt?

Vielleicht. Ich glaube auch, dass es viele Sachen gibt, die ich mich am Anfang noch nicht getraut habe auszuprobieren. Also wenn wir jetzt nur »Airmax und Inkasso« oder »Arche Noah« als Beispiel nehmen, dann kann man ganz klar sagen, dass die Songs in ihrer Gänze musikalischer, sphärischer geworden sind. Früher war es mehr straighter Rap, und am Ende des Tages, glaube ich, ist es eine natürliche Entwicklung.

Auf deinem Release-Konzert willst den Song »Frieden« spielen, um auf die aktuelle politische Lage zu reagieren. Welche politischen Ziele verfolgst du mit deiner Musik?

Auch wenn ich natürlich von vielen erst mal als kommunistischer Rapper wahrgenommen werde, würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall rappender Kommunist bin. Das sind noch mal zwei verschiedene Sachen, weil meine Musik natürlich auch persönliche Inhalte widerspiegelt, die jetzt nicht nur politisch sind. Aber es gehört halt trotzdem alles in diesem Welt-Sound-Bild zusammen.

Meine Ziele sind einfach. Es gab ja schon früher gesellschaftskritische Musik, aber die war halt sehr studentisch-akademisch geprägt oder sehr unter dem Radar. Und meine Ambition war eine Mischung aus Battle-, Street-, Conscious- und Politrap zu machen, die nicht nur akademische Leute erreicht, sondern die Leute, die auch mal normalen HipHop hören, damit sie sich dadurch mit Politik auseinandersetzen.

Dein Album heißt »Athena« und bezieht sich auf einen Film über einen Aufstand migrantischer Jugendlicher in einem Pariser Vorort. Was gibst du politisierten, migrantischen Kids mit?

Ich glaube, dass migrantisches, politisch interessiertes Publikum sich eher über jemanden wie Hannibal, der ja mittlerweile auch sehr politisch ist, agitieren lässt, als jetzt über mich als Deutschen. Ich glaube schon, dass es da noch in der Betrachtung Unterschiede gibt, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Das ist schade, gehört aber zu unseren gesellschaftlichen Problemen dazu, dass wir sehr viele verschiedene politische Lager haben, und es immer schwierig ist, dass alle auf einen Nenner kommen. Du spiegelst dich erst mal selbst in anderen Leuten, die dir ähnlich sind, aber das schließt es nicht aus, dass sie sich auch mit meiner Musik identifizieren können.

Was hat dich bei deiner eigenen Politisierung beeinflusst?

Ich hatte schon relativ früh mit 14, 15 ein antifaschistisches Bewusstsein, ohne jetzt fest organisiert zu sein. Ich hatte viele Gespräche mit meiner Oma, weil eine Hälfte meiner Familie größtenteils in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Da gab es natürlich negative wie auch positive Aspekte, aber das hat mein Interesse geweckt, mich näher mit der DDR auseinanderzusetzen.

Und dann kam eins zum anderen. Das waren so die ersten Verknüpfungen. Ich würde schon sagen, dass mit 17, 18 auch die ersten Songs von Disarstar eine große Rolle gespielt haben. Das war das erste Mal, dass ich politischen Rap gehört habe und dachte okay, das ist weder zu studentisch noch zu prollig, das ist so genau das richtige Mittelding. Und es ist auch einfach nicht nur politischer Rap, sondern es ist auch gute Musik gewesen – lyrisch, musikalisch. Aber der ausschlaggebende Grund für meine Politisierung waren Bekanntschaften, die man dann mit der Zeit beim Fußball oder beim Eishockey gemacht hat.

Wie schaffst du es neben der Lohnarbeit immer noch mit dem Rap weiterzumachen?

Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach, weil ich es wirklich gerne mache. Weil jeder einzelne, der mir in den letzten Jahren geschrieben hat, dass er durch mich auf Politik aufmerksam geworden ist, für mich ein Riesenerlebnis war, weil es mir im Alltag guttut, auch manchmal einfach meine Emotionen oder Gedanken frei rauszulassen in der Musik. Und weil ich auch versuche, mich fernab von der Musik und von meinem Alltagsstress einfach mental fit zu halten. Ich hatte vor vielen Jahren eine lange Phase, wo ich länger in der Psychiatrie war, Tagesklinik, Panik­attacken. Und durch diese lange Zeit, in der man sich viel mit sich selbst beschäftigt, mit seinen eigenen Gedanken und Emotionen, lernt man auch viel über sich selbst und die Art, wie man zum Beispiel Probleme verarbeitet. Es ist einfach wichtig, dass man sich eine gewisse Resilienz erarbeiten muss, denn sonst machen dich der politische Kampf und dieses ganze Ding, in dem wir uns bewegen, irgendwann einfach mürbe.

Und das sind dann oft auch die Leute, die mit 30, wenn sie dann ihre Familie haben, sagen: Ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg, weil das alles einfach zu viel ist. Und deswegen versuche ich ja auch proaktiv Bewegung, Sport und eher gesünderen Lifestyle zu propagieren. Bis ich ins Fitnesstudio gegangen bin, ist eine Menge Zeit vergangen, und auch das sind wichtige Anknüpfungspunkte für Jugendliche und für Erwachsene, um eine Ausgleichssituation für Negativität im Alltag zu schaffen. Ich glaube, der Sport und die Musik sind einfach eine gute Kombination, um weiterzumachen.