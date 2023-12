Bildungsinternationale fordert Freilassung im Iran inhaftierter Lehrergewerkschafter

P.Nigro/IMAGO/aal.photo Plakat auf einer Demonstration zur Unterstützung von »Jin, Jiyan, Azadi«-Protesten in Iran (Köln, 21.1.2023)

Die Bildungsinternationale (BI) mit 383 Mitgliedsgewerkschaften weltweit hat am Dienstag über die internationale gewerkschaftliche Nachrichten- und Kampagnenseite Labour Start eine Unterschriftenkampagne für die Freilassung inhaftierter Lehrergewerkschafter im Iran gestartet:

Ein Jahr nach der Bewegung »Frau, Leben, Freiheit« hat das repressive Staatswesen der Islamischen Republik Iran seine Bemühungen verstärkt, alle Formen des Widerstands zu unterdrücken, und eine Welle von aggressiven Aktionen gegen iranische Bürger, Erzieher und Gewerkschaftsaktivisten gestartet. Diese Repression richtet sich vor allem gegen Lehrer und Bildungseinrichtungen, die durch die starke Beteiligung junger Menschen an den Protesten von Jina Mahsa Amini angestachelt wurde.

Iranische Erzieher*innen haben beharrlich ihre Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und der Anerkennung ihrer Grundrechte und Freiheiten sowohl als Arbeiter*innen als auch als Bürger*innen erhoben. Seit dem 1. Mai 2022 sind jedoch viele Gewerkschaftsvorsitzenden der Lehrerverbände auf Provinz- und Kreisebene (die dem nationalen Koordinierungsrat der iranischen Lehrergewerkschaften angehören, der Partner der BI ist) ungerechtfertigten Verhaftungen, Inhaftierungen und sogar Folter ausgesetzt, alles wegen ihrer friedlichen und legalen gewerkschaftlichen Aktivitäten. Die Bildungsinternationale, die 32 Millionen Lehrkräfte und pädagogisches Hilfspersonal in 178 Ländern und Gebieten vertritt, hat eine neue Kampagne auf Labour Start gestartet, in der sie ein Ende dieser Unterdrückung fordert.

Zur am Dienstag von der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze vorgestellten Asienstrategie ihres Ministeriums erklärte die Sprecherin für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit der Linken im Bundestag, Cornelia Möhring:

Das, was das Entwicklungsministerium vorgelegt hat, ist keine Strategie, sondern eine bunte 36-Seiten-Bilderbuchbroschüre mit einer Ansammlung von Allgemeinplätzen und Fotos lachender Menschen. Inhaltlich geht das Papier kaum über das Stückwerk der letzten Asienstrategie hinaus, die Ex-Entwicklungsminister Gerd Müller 2015 vorgestellt hat.

Die Linke im Bundestag fordert in der Entwicklungszusammenarbeit einen echten Kurswechsel statt blasses »Weiter so«. Will Deutschland echte Nachhaltigkeit in seinen globalen Beziehungen, muss sich schwerpunktmäßig damit auseinandergesetzt werden, warum Armut und Misere auf dem bevölkerungsreichsten Kontinent der Erde und der »Werkbank Europas« weiter grassiert. Allein 2022 sind laut Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) rund 68 Millionen Menschen in Asien und im Pazifikraum neu in extreme Armut gefallen.

Gleichzeitig wird die Schere zwischen Arm und Reich auch in Asien immer obszöner. Eine globale Elite der bestverdienenden Einkommensmillionäre erreicht im Zuge der Globalisierung massive Einkommenszuwächse und streicht einen großen Anteil der Einkommenssteigerungen ein, während das Wirtschaftswachstum beim Großteil der Bevölkerung kaum ankommt. Für die Entwicklungszusammenarbeit heißt das, dass ohne eine Reform von Wirtschaftsordnung und Handelsregime für mehr globale Gerechtigkeit entwicklungspolitische Maßnahmen weiter ins Leere laufen.