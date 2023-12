imago/ZUMA Press Viele Gründungsmitglieder von »Combatants for Peace« sind israelische Exsoldaten oder frühere Mitglieder von bewaffneten palästinensischen Gruppen

Was bedeutet es, in Deutschland über Israel und Palästina zu sprechen?

Rotem: Ich verstehe und würdige den historischen Kontext und die Verpflichtung des deutschen Volkes für die Sicherheit von Juden und damit des Staates Israel. Ich habe jedoch das Gefühl, dass Israel diese bedingungslose Verpflichtungserklärung ausnutzt. Israel wendet so viel Gewalt wie möglich zur Unterdrückung der Palästinenser an. Wenn jemand Israels Politik der Unterdrückung im Westjordanland oder Gazastreifen kritisiert und von Besatzung oder Apartheid spricht, kommt sofort der Antisemitismusvorwurf: Ihr Deutschen habt uns getötet und nun wollt ihr auch unseren jüdischen Staat eliminieren. Für mich jedoch ist es das Moralischste, was man tun kann. Kritik an Israels Politik ist kein Antisemitismus.

Wie sollte die Kritik aussehen?

R: Du hast einen Freund, er tut Inakzeptables. Dann näherst du dich ihm aus Sorge und sagst: »Lieber Freund, ich liebe dich, du bist mir wichtig und ich will, dass du in Sicherheit lebst. Ich bitte dich, dich an internationales Recht zu halten und so wenig Gewalt wie möglich anzuwenden. Ich werde dich in deinem Kampf der Selbstverteidigung unterstützen. Du hast das Recht, in Frieden und Sicherheit zu leben. Aber du stehst nicht über den Palästinensern. Dein Leben ist nicht wichtiger als das der Palästinenser. Sie sind auch Menschen.« Durch Kritik kann Deutschland uns Israelis helfen, unsere Fehler zu sehen. Unser Verhalten erzeugt nur mehr Hass und Feinde, die willens sind, uns anzugreifen. Und schon sind wir wieder im Gewaltkreislauf. Wir töten sie und dann wollen sie sich rächen. Wer aus Gaza kommt, hat nichts zu verlieren. Was für ein Leben hat man, wenn man seit 17 Jahren wie im Gefängnis lebt? Sie können nicht raus, nun haben sie nicht einmal Nahrung, Wasser oder Strom. Sie sind bereit, ihr Leben zu verlieren.

Fast 18.000 Tote sind dort zu beklagen …

R: Gestern haben wir mit unserer Freundin gesprochen. Sie hat Gaza vor Jahren verlassen und lebt in Portugal. Ihr Cousin wurde von Israelis getötet, stundenlang hat sie geweint. Was kann man von den Verwandten dieses Cousins erwarten, der nichts Böses getan hat? Dass er Israelis umarmt? Ich wünschte, die Menschen wären so. Aber wir empfinden Hass und wenn jemand uns wehtut, wollen wir ihn auch verletzen. Gewalt kann nie die Lösung sein. Für diesen Konflikt gibt es keine militärische Lösung.

Was wünschen Sie sich von Deutschland?

R: Ein klares Nein zu jeglicher Gewalt und zum Krieg! Übt Druck auf Israel aus, damit es endlich in den Spiegel schaut und sich klarmacht, dass das ein Apartheidregime ist. Denn so lange es fortbesteht und tagtäglich Palästinenser unterdrückt, wird es Widerstand geben. Indem man den Palästinensern in Gaza Hoffnung einflößt, so dass sie etwas zu verlieren haben, schützt man Israelis. Das ist der Weg.

Osama, Sie sind Nachkomme von Geflüchteten, waren ab dem 14. Lebensjahr ein Widerstandskämpfer und saßen für das Hissen einer palästinensischen Flagge in einem israelischen Gefängnis. Wie lautet Ihre Botschaft an Deutschland?

Eliwat: Die Welt hält euch für einen Teil des Problems, ich aber sage: Ihr seid Teil der Lösung. Den Wandel kriegen wir alleine nicht hin. Wir brauchen euch – damit ihr an unserer Seite steht. Schickt bitte keine Waffen! Schickt uns lieber Therapeuten, denn wir alle sind traumatisiert. Steht nicht auf einer Seite! Seid für Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Gleichberechtigung für alle!