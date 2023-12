Kay Nietfeld/dpa Vorläufig vor allem journalistisches Publikum: Sahra Wagenknecht am Dienstag in Berlin

In der ehemaligen Schulaula sind alle Plätze belegt, die Luft ist nach wenigen Minuten schon stickig. Weit mehr als 200 Menschen sind es, die am Montag abend den Weg in die Jugendherberge am Berliner Bahnhof Ostkreuz gefunden haben, um zu hören, was die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen und der Gewerkschaftssekretär Ralf Krämer zum Thema »Brauchen wir eine Sahra-Wagenknecht-Partei?« zu sagen haben. Dass die Antwort nicht »Nein« lautete, wird keinen der Anwesenden überrascht haben – Dagdelen ist im Oktober mit Wagenknecht aus der Linkspartei ausgetreten; Krämer hat die Partei, deren Gründungsmitglied er war, bereits 2022 verlassen. Auch viele Leute im Publikum sind, das zeigt sich in Gesprächen und in den Wortmeldungen am Saalmikrofon, aus der Partei ausgetreten – oft schon vor Jahren – oder haben das vor. Dass sie nach einer neuen politischen Heimat suchen, ist auf Schritt und Tritt spürbar.

Dagdelen und Krämer müssen sich also nicht anstrengen, um diese Menschen für das »Bündnis Sahra Wagenknecht« zu interessieren. Dagdelen, die in ihrem Redebeitrag in der Hauptsache auf der Linie der im Oktober vorgelegten politischen Erklärung des BSW argumentiert, beschreibt einen »toxischen Politmix«, gegen den die neue Partei antreten will: Aufrüstung, Wirtschaftskrieg, Milliardenhilfen für Kiew, »sozialer Krieg gegen die eigene Bevölkerung«. Es gebe keine einzige Fraktion im Bundestag mehr, die gegen diesen »toxischen Mix« auftrete.

Mit Blick auf die Debatten über die aktuellen Kriege spricht Dagdelen von einem »erschreckenden Klima der Zensur«. Der »Meinungskorridor« werde immer enger. Auch dagegen wolle sich die neue Partei wenden. Dagdelen fordert außerdem »Vernunft in der Wirtschaftspolitik in Deutschland«. Dabei gehe es nicht um »Standortnationalismus«. »Eine zentrale Aufgabe linker Politik ist es immer gewesen und wird es auch bleiben, sich um die Armen und die Schwachen in der Gesellschaft zu kümmern«, sagt sie. Das BSW wolle »Politik für die einfachen Leute machen«.

Krämer rekapituliert anschließend die Niedergangsgeschichte der Linkspartei. Unter Beifall betont er, dass er immer mit der Perspektive politisch aktiv gewesen sei, den Kapitalismus zu überwinden. Er habe seinen Standpunkt seit den 80er Jahren, als er bei den Jusos aktiv war, nicht viel verändert. Als Höhepunkt der Entwicklung der Linkspartei beschreibt er die Bundestagswahl 2009 – damals habe es eine klare Schwerpunktsetzung gegen Sozialabbau, gegen den Neoliberalismus, gegen Kriegsbeteiligung und Auslandseinsätze gegeben. In den zehn Jahren danach seien allerdings andere Themen wichtig geworden – die Identitätspolitik sei in den Vordergrund gerückt und dazu die Frage, wie man es mit »offenen Grenzen für alle« halte. In der Debatte über die Coronamaßnahmen habe die Partei schließlich versucht, sich als »entschiedenste Vertreterin der herrschenden Politik« zu profilieren. Auch beim Thema Klima und Umwelt versuche sie, »grüner als die Grünen« aufzutreten.

Die Frage sei letztlich, welche gesellschaftlichen Gruppen man als Partei erreichen und vertreten wolle. 2009 habe die Linkspartei bei den Arbeitern 18 Prozent der Stimmen geholt, 2021 aber nur noch fünf Prozent. Von den Wählern mit Hauptschulabschluss hätten 2009 elf Prozent die Linkspartei gewählt, 2021 nur noch zwei. Nur bei den Wählern mit Hochschulabschluss sei der Stimmenanteil annähernd stabil geblieben – eigentlich, so Krämer, sei das mittlerweile eine Verteilung wie bei den Grünen.

2023 gebe es wie 2004 das Bedürfnis nach einer politischen Opposition, »und die Linkspartei ist das nicht mehr«. Eine Sache sei allerdings anders als damals: Mit der AfD gebe es eine rechte Partei, die sich als »Stimme des Protests« inszeniere. Und das sei eine »totale Katastrophe«. Würde heute gewählt werde, erhielte wahrscheinlich die AfD die meisten Stimmen aus der Arbeiterklasse. Das Ziel müsse sein, diese Menschen anzusprechen und zurückzugewinnen – mit einer Partei, die ihre Themen und Interessen aufgreift, »ohne rassistisch oder ausländerfeindlich zu werden«. Und das könne man mit dem BSW schaffen.

Krämer stellt fest, dass in dem BSW-Papier vom Oktober Begriffe wie »links« oder »sozialistisch« nicht vorkommen. Und das finde er »gar nicht verkehrt« – bei der WASG habe man das auch so gehandhabt. Man müsse erst wieder daran arbeiten, dass diese Begriffe ansprechen statt abschrecken. Wichtig sei ihm, dass das Programm »im Kern traditionell links ist«.

Auch die anschließenden Stellungnahmen am Saalmikrofon lassen keinen Zweifel daran, dass vielen potentiellen Unterstützern eine sichtbare linke Ausrichtung der neuen Partei wichtig ist. Die Stimmung scheint an diesem Abend überhaupt deutlich »linker« zu sein als das, was einzelne BSW-Protagonisten in den vergangenen Wochen öffentlich formuliert haben. Viele im Saal scheinen damit aber im Sinne Krämers umzugehen: Es gehe, sagt einer, nun in erster Linie darum, die »Malocher« zu erreichen, und nicht um die Frage, wie links die Programmdokumente ausfallen.