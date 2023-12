Khaled Abdullah / Reuters Unterstützung für Palästina auch mit Waffengewalt: Solidaritätsdemo in Sanaa am 8. Dezember

Es hat nicht lange gedauert, bis die jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) ihre Drohung wahr gemacht haben: Am Dienstag vormittag erklärte der Sprecher ihrer Streitkräfte, Brigadegeneral Yahya Saree, man habe einen unter norwegischer Flagge fahrenden Öltanker angegriffen: »Zur Unterstützung unseres palästinensischen Volkes inmitten einer schweren Notlage, das derzeit im Gazastreifen mit Tod, Zerstörung und Belagerung konfrontiert ist, und in Reaktion auf die Aufrufe des freien Volkes des Jemen und des freien Volkes unserer Umma haben die Seestreitkräfte eine überragende Militäroperation gegen das norwegische Schiff ›Strinda‹ durchgeführt«, so Saree. Der mit Öl beladene Frachter sei auf dem Weg zu den »Häfen der israelischen Besatzung« gewesen. Er sei erst mit einer Rakete angegriffen worden, nachdem seine Besatzung mehrere Warnungen ignoriert habe.

Kurz zuvor hatte das »Zentralkommando« der Vereinigten Staaten (Centcom) über X bekanntgegeben, am Montag gegen 16 Uhr Ortszeit sei die »Strinda« wahrscheinlich mit einer Anti-Ship-Cruise Missile (ASCM), die aus von den Ansarollah kontrolliertem Gebiet abgefeuert worden sei, bei der Durchfahrt durch die Bab-Al-Mandab-Meerenge getroffen worden. Es seien Schäden sowie ein Brand verursacht worden, Berichte über Tote oder Verletzte gebe es hingegen nicht. Das US-Kriegsschiff »USS Mason« habe auf einen Notruf des Tankers, der sich im Besitz des norwegischen Unternehmens »Mowinchel Chemical Tankers« befindet, reagiert, um ihm Hilfe zu leisten.

Am Sonnabend hatten die Ansarollah ihre schon seit Wochen bestehende, sich bislang auf unter israelischer Flagge fahrende oder in israelischem Besitz befindliche Schiffe beschränkende Warnung auf alle Schiffe mit dem Ziel Israel ausgeweitet. Diese würden an der Durchfahrt durchs Rote Meer gehindert, solange die Bevölkerung im Gazastreifen nicht mit ausreichend Nahrung und Medikamenten versorgt werde. Schiffen, die humanitäre Hilfsgüter für die Küstenenklave geladen hätten, werde hingegen die Durchfahrt gewährt. In der Erklärung machten die Ansarollah deutlich, dass die ihre Drohung als direkte Reaktion auf das Veto der USA gegen eine UN-Sicherheitsratsresolution, die eine sofortige Waffenruhe im Gazakrieg forderte, verstanden wissen wollten.

Am Sonntag dann reagierte der Vorsitzende des israelischen Nationalen Sicherheitsrats, Zachi Hanegbi, mit einer Gegendrohung, die insbesondere die US-Regierung unter Druck setzt: Man werde selbst militärisch gegen die Ansarollah vorgehen, wenn »die Welt« dies nicht tue, so Hanegbi gegenüber dem israelischen Nachrichtensender Kanal 12. Dies habe auch Premierminister Benjamin Netanjahu gegenüber US-Präsident Joseph Biden und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz kommuniziert. Man gebe der »internationalen Gemeinschaft« noch Zeit, werde jedoch im Zweifel selbst handeln, um diesem »internationalen Problem« entgegenzutreten. Schon seit Ende Oktober beschießen die Ansarollah, die weite Teile des Jemen kontrollieren, israelisches Gebiet sowie Schiffe mit Israel-Bezug. Am 19. November kaperten sie in einer spektakulären Aktion den Frachter »Galaxy Leader«, an deren Besitzerfirma ein israelischer Anteilseigner beteiligt ist, und nahmen die 25köpfige Crew als Geiseln. Der Frachter liegt seither im Hafen von Hodeida und hat sich zu einer »Touristenattraktion« entwickelt. US-Kriegsschiffe haben schon mehrfach Ansarollah-Drohnen und Raketen abgeschossen. Am Sonnabend fing auch ein französisches Schiff zwei aus Gebieten unter Kontrolle der Ansarollah gestartete Drohnen ab.

Für die US-Regierung ist es eine Gratwanderung: Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des längst realen regionalen Kriegs ist in Washington groß. Wegen der herben wirtschaftlichen Verluste, die aufgrund der Sperrung des Roten Meers durch die Ansarollah Israel und den westlichen Industrienationen drohen, aber auch, um Tel Aviv von einem nicht zu stemmenden militärischen »Abenteuer« abzuhalten, versucht man mit Hochdruck, eine maritime Einsatztruppe auf die Beine zu stellen. Wie jüngst aus dem Pentagon verlautbarte, könnte eine solche aus der bereits bestehenden »Combined Maritime Forces« rekrutiert werden. Diese 39-Nationen-Partnerschaft mit Sitz in Bahrain will »Terrorismus und Piraterie« bekämpfen. Ins Zentrum rückten anonym bleibende US-Regierungsbeamte insbesondere die »Combined Taskforce 153«, eine militärische Einheit, die im Roten Meer und dem Golf von Aden operiert und Teil der »Combined Maritime Forces« ist. Wie das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf Berliner Regierungskreise berichtete, hat die US-Regierung auch Deutschland um Beteiligung gebeten.

Dafür gewinnen möchte Washington zudem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die an der Spitze einer Koalition stehen, die seit 2015 einen Angriffskrieg mit verheerenden humanitären Folgen gegen den Jemen führt. Allerdings besteht insbesondere im Fall Riads eine gewichtige Interessenkollision: Das saudische Königshaus will sich seit geraumer Zeit aus dem finanziell höchst belastenden und militärisch nicht zu gewinnenden Krieg zurückziehen und führt zu diesem Zweck Friedensverhandlungen mit den Ansarollah, die zu gefährden man sehr genau abwägen wird. Zudem haben die De-facto-Herrscher des Nordjemen bereits gedroht, Öl- und Gasfelder in Saudi-Arabien und den VAE anzugreifen, sollten die beiden Länder Teil einer neuen Koalition »gegen den Jemen« werden.