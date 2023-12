Bundeswehr hat Mali-Einsatz beendet

Gao/Berlin. Die Bundeswehr hat ihren UN-Einsatz im westafrikanischen Mali nach mehr als einem Jahrzehnt beendet. Die letzten deutschen Soldaten verließen ihr Feldlager am Rande des Flughafens der Stadt Gao am Dienstag. Nach einem Zwischenstopp an der Atlantikküste sollen sie im Laufe der Woche auf dem Fliegerhorst Wunstorf eintreffen. Das Feldlager wurde am Dienstag vor dem Abflug an Mali übergeben. Zu Wochenbeginn waren noch wenige deutsche Soldaten im bisherigen Führungsstab der Minusma in der Hauptstadt Bamako. Insgesamt waren nach Bundeswehrangaben über die Jahre rund 20.000 deutsche Soldaten in dem UN-Einsatz. (dpa/jW)