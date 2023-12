J. Scott Applewhite/AP Kann er ihnen was abschwatzen? Selenskij (M.) zwischen Senatsminderheits- und -mehrheitsführer Mitchell McConnell (l.) und Charles Schumer (r.) im Kapitol (Washington, Dienstag)

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Dienstag in Gesprächen mit US-Abgeordneten versucht, in letzter Minute Zustimmung zu weiteren Milliardenhilfen für Kiew zu erlangen. Nach einem Treffen mit US-Senatoren am Vormittag (Ortszeit) wollte Selenskij mit dem Republikaner James Michael Johnson zusammenkommen, der seit Oktober als Sprecher des Repräsentantenhauses amtiert. Für den Nachmittag war ein Besuch im Weißen Haus geplant, den die Regierung von Präsident Joseph Biden als Bekräftigung ihres »unerschütterlichen Einsatzes für die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung« verstanden wissen wollte. Genehmigt der US-Kongress keine neuen Gelder, verfügt die US-Regierung ab Januar nicht mehr über Mittel, mit denen sie die ukrainischen Streitkräfte aufrüsten könnte. Schon am Montag hatte Selenskij in einer Rede vor der National Defense University in Washington erklärt, eine Weigerung des US-Kongresses, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen, lasse »Träume« des russischen Präsidenten Wladimir Putin »wahr werden«.

Die Lage in Washington ist nach wie vor verfahren. In der vergangenen Woche lehnte der Senat einen Gesetzentwurf mit 51 zu 49 Stimmen ab, der Ausgaben in Höhe von rund 110 Milliarden US-Dollar vorsah, darunter Mittel für Israel und für die Abschottung der US-Südgrenze, aber auch 61 Milliarden US-Dollar für die Ukraine. Im Repräsentantenhaus ist die republikanische Opposition gegen das Vorhaben noch stärker. US-Senator James Vance fragte am Sonntag, wieso man glauben solle, dass die geplanten 61 Milliarden US-Dollar der Ukraine zum Sieg verhelfen könnten, wo doch schon die bisher gezahlten 111 Milliarden US-Dollar keinen entscheidenden Durchbruch gebracht hätten. Der Abgeordnete Matthew Gaetz forderte, man solle »Selenskij nahelegen, sich um Frieden zu bemühen«. Einige Abgeordnete könnten womöglich mit weitreichenden Zugeständnissen bei der Flüchtlingsabwehr zur Zustimmung für die Ukraine-Gelder veranlasst werden. Insgesamt wurden die Chancen, dass es zu einer Einigung komme, jedoch als gering eingeschätzt. Kiew wäre dann ab Januar weitgehend auf die Gelder seiner europäischen Verbündeten zurückgeworfen.

Bei Selenskijs Besuch im Weißen Haus stand laut eines Berichts der New York Times neben der Erörterung der US-Finanzhilfen auch die künftige Gesamtstrategie auf der Tagesordnung. Demnach will Kiew auf Biegen und Brechen weitere Angriffe starten, seien es Bodenoffensiven oder aber auch Attacken mit weit reichenden Raketen. Washington hingegen dringt angesichts der militärischen Gesamtlage auf eine Verteidigungsstrategie, in deren Rahmen sich die ukrainischen Truppen eingraben, um im Verlauf des Jahres 2024 wieder zu Kräften kommen und aufrüsten zu können. Denkbar sei ein Kompromiss, bei dem die von Washington favorisierte Strategie um punktuelle Drohnen- und Raketenattacken ergänzt werde, heißt es in der New York Times. Offiziere aus der Ukraine und den USA wollen demnach im Januar in Wiesbaden eine Serie von »war games« durchführen, um die künftige Strategie im Detail zu testen. Die Biden-Regierung setzt zudem auf eine direktere Steuerung der ukrainischen Kriegführung: Sie entsendet einen Dreisternegeneral nach Kiew, der bislang von Deutschland aus die Unterstützung für die Ukraine leitete, künftig aber der dortigen Militärführung noch genauer auf die Finger schauen soll als bisher.