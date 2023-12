Sozialismus

Im Dezemberheft der Zeitschrift Sozialismus schreiben Joachim Bischoff und Björn Radke über deutsche »Wirtschafts- und Industriepolitik in der Zeitenwende«. Wolfgang Müller fragt, ob China »umsteuern« und einen Weg »zu einem nachhaltigen, ausgeglichenen Wachstum« finden wird. Die derzeitige Lage sei gekennzeichnet von einer »lahmenden Wirtschaft, hoher Arbeitslosigkeit besonders unter den Jugendlichen, der Krise auf dem Immobilienmarkt und der hohen Verschuldung nicht nur der Immobilienkonzerne, sondern auch der unteren staatlichen Ebenen«. Sam Gindin schreibt über »Bidenomics und die Linke in den USA«. Es sei, so Gindin, »schlechte Analyse und eine schlechte Politik«, auf übertriebene Vorstellungen von einem »Niedergang der USA« zu setzen. Gindin plädiert für die Gründung einer sozialistischen Partei: Auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, bedeute wahrscheinlich, »ewig zu warten«. (jW)

Sozialismus, Jg. 50/Nr. 12, 69 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

Rotfuchs

Hans Schoenefeldt setzt sich in der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« mit dem Bemühen des deutschen journalistischen und politischen Mainstreams auseinander, »den Kontext, also Vorgeschichte und Ursachen des Ukraine-Kriegs und des sogenannten Terrorkriegs der Hamas zu ignorieren.« Zum Konflikt in Nahost schreiben u. a. Ulrich Sommerfeld, Gerhard Oberkofler, Christiane Reimann und Gerhard Giese. Friedemann Munkelt erinnert an das Buch von Sawwa Dangulow »Diplomaten«, Anja Mewes und Rainer Rupp berichten über eine internationale Friedenskonferenz in Rom Ende Oktober. Wolfgang Herrmann fragt: »Löst die Multipolarität den Neokolonialismus ab?«, Bernd Duschner schildert Hilfsaktionen aus Pfaffenhofen für Syrien. Uli Jeschke schreibt über die US-Invasion in Grenada 1983, Dietmar Hänel und Heinz Ahlreip untersuchen nach den Vorstößen von Boris Pistorius die hierzulande herrschende Kriegsideologie. Ralf Hohmann analysiert, in welchen Punkten das Grundgesetz nie umgesetzt wurde, Klaus-Dieter Fischer widmet sich der »Krise Made in Germany«. (jW)

Rotfuchs, Dezember 2023, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net