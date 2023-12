»Kirche und Militär – die Zusammenarbeit beenden!« Kundgebung. Am Dienstag spielt das Marinemusikkorps Kiel in der Evangelischen Kirche Rostock-Warnemünde ein Adventskonzert. Dagegen gibt es auf den Bürgersteigen halbrund um den Warnemünder Weihnachtsmarkt eine Mahnwache. Mit Transparenten, Flyern und Musik wird einer Beendigung dieser Kooperation Nachdruck verliehen. Dienstag, 12.12., 18.30 Uhr. Ort: Kirchplatz, Warnemünde. Veranstalter: Rostocker Friedensbündnis

»Recht auf politischen Streik«. Vortrag mit Diskussion. In Deutschland ist das Streikrecht eingeschränkt, denn ein Arbeitskampf wird nur unter bestimmten Bedingungen als rechtmäßig anerkannt. Das Ziel des Streiks muss durch einen Tarifvertrag geregelt werden können. Somit würden Streiks, wie sie in Frankreich für den Erhalt des Rentensystems geführt werden, hierzulande kriminalisiert. Wie hat sich das Verbot in Deutschland herausgebildet und welche Ansätze zu politischen Streiks gab es bisher? Donnerstag, 14.12., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: GEW Berlin, Ahornstraße 5, Berlin

»Mahnwache vor dem US-Generalkonsulat«. Wir fordern die sofortige Freilassung von Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal! Vollständige Aufhebung der US-amerikanischen Blockade gegen Kuba. Sonntag, 17.12., 18 Uhr. Ort: US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Veranstalter: Solidaritätsgruppen Freiheit für Mumia Abu-Jamal und Leonard Peltier sowie FG BRD–Kuba Frankfurt am Main