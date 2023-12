ZUMA Press/imago/Montage jW

Steigbügelhalter

Zu jW vom 5.12.: »Hindenburg wackelt in Bonn«

Zu den »rund 90 weiteren Hindenburgstraßen oder – alleen der BRD« gehört auch der ­Hindenburgdamm in Berlin-Steglitz. Der wackelt bisher nicht, sondern hat auch die vielen Jahre des »Mitregierens« der Partei Die Linke in der Stadt unangetastet überstanden – es gab nicht einmal den leisesten bekanntgewordenen Versuch, diese Ehrung des Steigbügelhalters Hitlers rückgängig zu machen. Mehr dazu können sicherlich die langjährige Landeschefin der PDL, Katina Schubert, oder der Exvizebürgermeister Lederer sagen, falls sie mal jemand von der PDL-Basis dazu fragen sollte.

Volker Wirth, Berlin

Als der Schüler zum Meister wurde

Zu jW vom 1.12.: »Unkraut vergeht doch«

Unkraut vergeht doch, nun auch im Fall von Kissinger wie schon im Fall seines Meisters Metternich. Beide hüteten die alte Ordnung und bedienten sich dazu, allerdings meisterhaft, der Kunst des Taktierens und Täuschens. Gewiss erhielt Kissinger genug Inspiration in seiner Doktorarbeit »A World Restored« über »Metternich … and the Problems of Peace, 1812–1822«. Ein Beispiel mit aktuellem Bezug: Am Vorabend der Völkerschlacht bei Leipzig schaffte es Metternich doch tatsächlich mit riskanter Akrobatik, dass Österreich zugleich als Verbündeter wie als Gegner Frankreichs auftrat. Ein ähnliches Kunststück gelang Kissinger im Jom-Kippur-Krieg 1973. Ausgestattet mit der Vollmacht von Nixon verhandelte Kissinger mit den Sowjets eine Waffenruhe, informierte heimlich die Israelis, diese zu ignorieren, und versetzte dann die US-Streitkräfte in Defcon 3 zur Abschreckung der Sowjets. Durch diesen diplomatischen Hochseilakt sollte Israel den Krieg gegen die Araber gewinnen, letztlich um den USA den Vorrang in der Region zu sichern. Derartig erhob Kissinger, der Metternich der Moderne aus Fürth, die USA wieder zur Weltmacht Nummer eins. Metternich, der reaktionäre Reichsgraf vom Rhein, restaurierte das alte Österreich und unterdrückte europaweit Freiheitsbewegungen. Im Geschichtsbewusstsein vieler Europäer geistert Metternich als der hässliche Österreicher schlechthin. Ähnliches könnte Kissinger passieren.

J. Fröhlich, Kirchseeon

Am System nicht gerüttelt

Zu jW vom 4.12.: »Progressiver Nationalismus«

Man kann der Politik noch so viele Adjektive voranstellen oder nachfügen, die herrschende Politik bleibt der konzentrierte Ausdruck der Interessen der herrschenden Klasse – vorwiegend die ökonomischen Interessen des internationalen Großkapitals. Und wenn das internationale Großkapital beispielsweise ein Interesse daran hat, dass in Deutschland nicht zu viele Blütenträume reifen, dann finden sich auch schnell die Politiker, die das konsequent umsetzen. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, sondern in vielen anderen Ländern auch. In einem Großteil der Welt sind der nationalen Politik längst enge und engste Grenzen gesetzt. An den Vorgaben aus Washington, wo diese Interessen wohl am rücksichtslosesten formuliert werden, kommt dabei kaum noch ein nationaler Politiker vorbei. Bei einer solchen Lage ist die Hoffnung, ausgerechnet der Feminismus könne daran etwas ändern, ein wundervoller Nebenschauplatz. Einer, auf dem sich alle austoben dürfen, die sich an die grundsätzliche Machtverteilung in der Welt sowieso nicht herantrauen.

Joachim Seider, Berlin

Traurige Aussichten

Zu jW vom 2./3.12.: »Grüne Wüste«

Mit Sultan Al-Dschaber als Vorsitzenden der Klimakonferenz und zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns wurde der Bock zum Gärtner gemacht. Von den freundschaftlichen Beziehungen zu Staaten und Staatsmännern der Regionen und Religionen, die eher diktatorisch kommentiert werden, ganz abgesehen. Es beweist eben nur, die Interessen schmieden letztlich noch immer jede Räuberbande zusammen. (…)

Alle ersten Verlautbarungen zum Gipfel der Unverbindlichkeit, Phrasen und leeren Worte sprechen deutliche Sprache. Es war ein munteres Treffen im schönen, warmen und reichen Dubai von zigtausenden »Vertretenden«, die auf Staatskosten schöne Stunden verbringen konnten. Für das brennende Thema Klimawandel, Energiewende und Rettung dieser Welt ist einmal mehr nullkommanix herausgekommen, was herauszulesen ist.

Allenfalls wird so getan, wirklich nur so getan, dass mit Zertifikatehandel das Klima zu retten sei. Die Dümmsten glauben wohl selbst daran, die noch immer von Spielregeln des Kapitals nichts wissen. Die einen kaufen sich frei auf Kosten anderer und schließlich des Klimas. Mit dem Finger wird auf die Ärmsten, Schwächsten und Feindbilder des Westens gezeigt, die angeblich die Schuldigen seien. Sie vergessen immer, wer gerade in diesen Ländern die besten Geschäfte macht unter Umgehung des Klimaschutzes.

Es verwundert wenig, wenn unter der westlichen Bevölkerung reine Ahnungslosigkeit über die Gefahren des Klimawandels herrscht, die mit CO2 bei weitem nicht erschöpft sind, und wovon nicht gern geredet wird. Es spricht Bände, wenn in der Bevölkerung jede Dummheit nachgeplappert wird, die Regierende verbreiten und der Normalbürger nicht einmal Wetter von Klima unterscheiden kann, andere Staaten verantwortlich macht, weil Deutschland nicht die Welt retten könne. Deutschland gehört zu der Welt, hat die Welt wesentlich so gemacht, wie sie ist, sorgt mit immer mehr Kriegen und ökonomischer Ausbeutung tagtäglich für das Ende der Welt. Nach uns die Sintflut – eine Maxime, die der Kapitalmacht seit ihrer Existenz angehört und heute das Leben auf der Erde in Frage stellt. Eine zerschlagene Linke ohne antikapitalistisches Konzept und Kampfansage fällt wohl endgültig für die Rettung der Welt aus.

Roland Winkler, Aue