»Totalverteidiger« des Tages: Nico Lange

Er sei ein »echter Strippenzieher«, von dem es »nur wenige Fotos« gebe, stellte die Taz 2019 fest. Was der Politikberater mit steiler Karriere, zunächst als Chef des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium, betreibt, verträgt kein Blitzlicht: die radikale Militarisierung von Politik und Gesellschaft. Allein schon, weil Nico Lange das auch im Auftrag des Center for European Policy Analysis tut – eine der aggressivsten Kriegstreiber-Denk­fabriken in den USA, die gern mal einen »Asow«-Nazi zum Talk lädt.

Apropos Faschisten: Seit seiner Zeit als Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew, 2006 bis 2012, hat diese zahlreiche Konferenzen des Center for US-Ukrainian Relations (CUSUR), einer Fassadenorganisation des Bandera-Flügels der Organisation Ukrainischer Nationalisten in den Vereinigten Staaten, gesponsert. Lange trat regelmäßig beim CUSUR als Redner auf – auch gemeinsam mit namhaften Banderisten, etwa 2009 mit dem damaligen Präsidenten des Ukrainian Canadian Congress, Paul Grod, einem Verehrer der Waffen-SS-Division »Galizien«.

Seit Lange 2022 für die »Zeitenwende-Initiative« der Münchner Sicherheitskonferenz als Militäranalytiker angeheuert worden ist, muss er häufiger aus dem Halbdunkel des NATO-Bandera-Lobbydschungels heraustreten. Je schlechter es für die Kiewer Truppen läuft, desto mehr bemüht er sich, seinen Schlachtplan »How to beat Russia«, unterzubringen. Da als »Krieg« nur bezeichnet werden darf, was »der Russe« tut, wirbt er auf allen Kanälen für »totale Verteidigung«: Von der »Taurus«-Lieferung bis zur Wiederbelebung des Volkssturms, den er »Einbeziehung der gesamten ukrainischen Gesellschaft« nennt. Lange ist zuversichtlich, dass diese für den ultimativen »Kampf für die Freiheit« mobilisierbar ist. Denn anders als in Deutschland gebe es »so was wie ›Lieber rot als tot!‹« in der Ukraine nicht.