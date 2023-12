Mohammed Talatene/dpa Neben Hunger und Bomben leiden die Einwohner des Gazastreifens jetzt auch an Infektionskrankheiten (Rafah, 9.12.2023)

Das Gesundheitssystem im Gazastreifen bricht zusammen. Davor warnte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanim Ghebreyesus, bei einer am Sonntag abgehaltenen Dringlichkeitssitzung des WHO-Exekutivrats. Von den 36 Krankenhäusern der Küstenenklave seien nur noch 14 teilweise funktionsfähig, aber völlig überlastet. Sie verfügten über keine Vorräte mehr und beherbergten zudem Tausende Vertriebene. Im Gazastreifen breiten sich epidemische Krankheiten wie blutige Diarrhoe, Gelbsucht, Hepatitis, Krätze und Atemwegserkrankungen aus. Sauberes Wasser steht dort faktisch nicht mehr zur Verfügung, und alle wichtigen Sanitäranlagen sind außer Betrieb.

Die Hilfsorganisation Oxfam bezeichnet die humanitäre Lage in dem Gebiet, das eines der am dichtesten besiedelten der Welt ist, als »apokalyptisch«. Über 17.700 Menschen sind dort bereits ums Leben gekommen, 70 Prozent davon Kinder und Frauen. Unzählige werden unter den Trümmern bombardierter Häuser noch vermisst. Martin Frick, Leiter des Berliner Büros des UN-Welternährungsprogramms (WFP) nannte am Wochenende Hunger eine der größten Gefahren. Man könne der notleidenden Bevölkerung kaum noch humanitäre Hilfe leisten: »Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.« Seit Kriegsbeginn am 8. Oktober seien insgesamt nur gut 1.800 Lastwagen in den Gazastreifen gelangt. Zuvor seien es 10.000 pro Monat gewesen. Auch die Verteilung vor Ort geschehe unter Lebensgefahr, man habe in diesem Krieg bereits »über 100 Kolleginnen und Kollegen verloren«. Die Gefahr, dass humanitäre Hilfsgüter in die Hände der Hamas gelangen, sieht Frick hingegen kaum. Man habe »sehr robuste Systeme« und wisse, »dass unsere Hilfe wirklich an die Menschen kommt, die es am nötigsten haben«.

Derweil nehmen die Feuergefechte zwischen der israelischen Armee und der Hamas sowie die Luftangriffe auf den Gazastreifen ein weiteres Mal an Intensität zu. Das israelische Militär rief auf X dazu auf, weitere Teile von Khan Junis, der größten Stadt im Süden, »dringend« zu evakuieren. Verletzte konnten Notaufnahmen wegen Beschusses nicht erreichen. Am Sonntag dankte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der US-Regierung für »wichtige Munition« für die Fortsetzung des Gazakriegs. In Washington war mit Hilfe einer Dringlichkeitsklausel im Waffenexportkontrollgesetz beschlossen worden, am Kongress vorbei 14.000 Schuss Panzermunition an Israel zu verkaufen. Netanjahu dankte US-Präsident Joseph Biden außerdem für das US-Veto im UN-Sicherheitsrat, das am Freitag (Ortszeit) eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte Resolution für eine humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen verhindert hatte. Großbritannien hatte sich bei der Abstimmung enthalten, alle anderen Mitglieder stimmten zu.

Die US-amerikanische Unter­stützung des israelischen Kriegs gegen den Gazastreifen kritisierten am Sonnabend auch die Ansarollah (»Huthis«), die große Teile des Jemen kontrollieren und schon seit Ende Oktober israelisches Gebiet sowie Schiffe mit Israel-Bezug angreifen. Die De-facto-Herrscher des Nordjemen drohten, man werde fortan neben Frachtern in israelischem Besitz auch alle Schiffe mit dem Ziel Israel an der Durchfahrt durchs Rote Meer hindern – bis den Menschen im Gazastreifen Nahrungsmittel und Medikamente zur Verfügung gestellt würden. Nur Frachtern, die Hilfsgüter für den Gazastreifen lieferten, werde die Durchfahrt gewährt.