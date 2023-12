ZUMA Press/imago/Montage jW

Trommel gerührt

Zu jW vom 30.11.: »Intensive Krisengespräche«

Nun hat sich, die jW hat des öfteren darüber berichtet, die Regierung der Ampelkoalition verzockt, und ein neues Haushaltsloch von 60 Milliarden Euro ist aufgetaucht. Und in einem der reichsten Länder der Erde, in dem sich der Anteil der von Armut Betroffenen gleichwohl der 20-Prozent-Hürde annähert, wird sogleich die Trommel gegen die vom Sozialstaat Abhängigen, unter anderem Flüchtende, Migrantinnen und Migranten, gerührt. Die größte Zeitung unseres Landes (hinter der angeblich immer »ein kluger Kopf steckt«) hat ihren Wirtschaftsteil vor wenigen Tagen gar sensationalistisch mit einer großen Übersicht aufgemacht unter dem Titel: »Wo lässt sich im Sozialen sparen?«

Dass der aufgeblähte Rüstungshaushalt (»Sondervermögen«) nur von marginalen Gruppierungen in den Fokus möglicher Haushaltsbereinigungen gerückt wird, mag man noch verstehen – Minister Pistorius ist aktuell der mit Abstand populärste Politiker in deutschen Landen. Dass aber das Thema Steuerbetrug, Steuerhinterziehung überhaupt keine Rolle in der aktuellen Debatte spielt, ist beschämend.

Nur wenige Daten hierzu: Im Jahr 2022 wurden in Deutschland (Quelle: Statista 2023), besser gesagt: wurden dem deutschen Fiskus sage und schreibe 215 Milliarden Euro an Steuern betrügerisch hinterzogen. (Unser Land wird in dieser Statistik übrigens, in Relation zum BIP, nur von Italien übertroffen.) Der Bundeshaushalt belief sich auf etwa 470 Milliarden Euro (Quelle: Bundesfinanzministerium), von dessen Ausgaben 42 Milliarden in die »Bedienung« der Schuldenlast gingen.

Nun stelle man sich vor, der Staat würde nur die Hälfte der ihm betrügerisch entzogenen Gelder eintreiben – nachdem er circa 2.000 neue Steuerbeamtinnen und -beamte ausgebildet und eingestellt hätte: Dann könnten die Zinsen der Altschulden bezahlt werden, der Schuldenberg könnte in einigen Jahren abgebaut werden, unser Land könnte sich – wie das schuldenfreie Luxemburg – einen kostenlosen ÖPNV leisten, die Polemik gegenüber sozial Schwächeren könnte entfallen. Möglicherweise würde auch im gleichen Atemzug die ungeheure Umweltverschmutzung der Hauptsteuerhinterzieher in unserem Land (durch Privatjets, übermäßigen Raumverbrauch u. v. m.) abgemindert.

Indes stehen die Weichen der Ampelkoalition anders: »Unrentable« Kliniken werden geschlossen, der Bundeszentrale für politische Bildung, den Goethe-Instituten, den Kitas und den Bildungs- und Fortbildungsinstituten werden Gelder entzogen, unsere Infrastruktur wird weiter zugrunde gerichtet. Ein Trauerspiel – in einem der potentiell reichsten Länder der Erde!

Dass das Ganze in der Logik unseres Systems liegt, muss in dieser Zeitung nicht erwähnt werden. Und wie eine andere Zukunft aussehen würde, auch nicht.

Johannes M. Becker, Marburg

Solidarisches Beisammensein

Zu jW vom 4.12.: »Netzwerk konsolidiert sich«

Der eintägige Kongress des »Was tun?!«-Netzwerkes hat mir viel mehr gegeben als die drei Tage in Augsburg. Woran lag das wohl? Als allererstes am kulturvollen Umgang miteinander. Es gab auch bei Meinungsäußerungen, die Kongressteilnehmer kritisch sahen, kein Niederschreien, keine Tagungsregie, die an Mikrofonschaltern saß und diese Äußerungen »abdrehte«. Es war ein grundlegend solidarisches Beisammensein mit Genossinnen und Genossen, die ein gemeinsames Ziel haben – eine linke Kraft wieder zu etablieren, die sich um die wirklichen Probleme unserer Zeit kümmert. (…)

Nicht nur die Gewerkschaften wie Verdi, die NGG und andere waren aktiv am Kongress beteiligt, sondern gaben auch einen sehr guten Input in Richtung des Gründungsvereins BSW. Hier entwickelt sich wieder eine Verbundenheit zur Arbeiterklasse. (…)

Andreas Eichner, Schönefeld

Als interessiere es das Kapital …

Zu jW vom 4.12.: »Netzwerk konsolidiert sich«

Ich verstehe die Hoffnungen, die in die Parteigründung BSW gesetzt werden, überhaupt nicht. Sicher, man muss der AfD etwas entgegensetzen, aber doch nicht so: »Die 54jährige wiederholte Forderungen nach einer strikteren Migrationspolitik nach Vorbild Dänemarks. Asylverfahren müssten sehr stark beschleunigt werden, sagte sie. ›Wer keinen Anspruch auf Asyl hat, und das sind 90 Prozent, hat bei uns keine Bleibeperspektive und auch keinen Anspruch auf soziale Leistungen.‹« (Berliner Zeitung, 1.12.23) Desgleichen unlängst Sevim Dagdelen bei Maischberger. Wir, d. h. die Bundesrepublik, die für eine Vielzahl an Kriegen mitverantwortlich ist, sei es Jugoslawien, Syrien, Afghanistan oder auch in der Ukraine, die wir seit Jahrzehnten Waffen in Kriegsgebiete schicken, wollen jetzt diejenigen, die vor Krieg und Zerstörung flüchten, nicht mehr hier haben. »Wir« wollen bitte schön von den Folgen verschont bleiben, deshalb Schotten dicht. Wir seien überfordert, sagt Sahra Wagenknecht. Wer ist eigentlich »Wir«? Sind Flüchtlinge dafür verantwortlich, dass keine Wohnungen gebaut wurden, dass es zuwenig LehrerInnen und ErzieherInnen gibt, dass die Infrastruktur verfällt? Nein, diese neue Partei ist nicht links, sie setzt auf Ressentiments, auf Entsolidarisierung, auf Schulterschluss mit dem deutschen Kapital (»unsere Wirtschaft geht durch den Krieg mit Russland vor die Hunde«, so sinngemäß Sahra Wagenknecht). Als hätte sich das Kapital jemals für die Interessen der Arbeiterschaft, der sogenannten kleinen Leute interessiert. Wenn sie heute woanders höhere Profite machen können, wandern die Unternehmen ab, ob mit oder ohne Krieg in der Ukraine, ob sie billig Gas aus Russland kriegen oder nicht. Wem biedert sich dieses neue Bündnis da eigentlich an? Wo sucht es die neuen BundesgenossInnen? In diesem Land wurde den Lohnabhängigen nie etwas geschenkt, sie haben kämpfen müssen für ihre Interessen, auch in dem von Sahra Wagenknecht so glorifizierten rheinischen Kapitalismus.

Helga Mies, Brühl