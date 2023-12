Chainsaw-Massaker des Tages: Dem Jens sein Ausflug

Felix Hörhager/dpa Kämpft seit 2.000 Jahren für seine Befreiung: Jens Lehmann

Bissl bekloppt muss der Torhüter schon sein. Ein Stürmer kann mit einem Tor zehn Gurken vergessen machen, der Torwart wird an einem Fehler gemessen. Zum besonderen Druck kommt die Stellung im Spiel. Der Torhüter ist zuständig, das zu verhindern, was den Sport ausmacht. Er ist der Spielverderber vom Dienst und darf als einziger die Hände benutzen in einem Spiel, das »Fußball« heißt. Ohne Hornhaut auf der Seele lässt sich so viel Paradoxie und Destruktivität gewiss nicht ertragen.

Torhüter fackeln nicht lange. Wenn es brennt, gehen sie rein. ­Battiston wachte erst im Krankenhaus wieder auf, Schumacher verhöhnte ihn noch. Heiko Herrlich hatte Glück, dass Oliver Kahn misslang, ihm die Wange abzunagen. Auch Jens Lehmanns Register ist stattlich. Unvergessen, wie er mitten in einem Spiel an der Werbebande sein Wasser abschlug. Weniger witzig seine homophoben und rassistischen Bemerkungen. Auf dem Feld aber blieb er stets normal verrückt. Für einen Torhüter.

Abseits des Feldes trug sich auch der Streit zu, dessentwegen er nun vor Gericht erscheinen musste. Feststeht, dass Lehmann mit einer Kettensäge in der Hand in das Grundstück seines Nachbarn eindrang. Vorher will er mit ihr – wie man das halt so macht – seine Hecke geschnitten haben. Warum er die Säge vor Besichtigung des Anwesens nicht abgelegt hatte, konnte er dem Richter nicht erklären. Vermutlich war ihm das zu anstrengend. Auch dass er mit der Säge einen Dach­balken der Garage des Nachbarn zerstört hat, hinderte Lehmann nicht an der Aussage: »Ich bin einfach mal reingegangen, um zu sehen, was der da eigentlich macht.« Der Lehmann Jens, ein Opfer der Justiz. »Was ist schlimmer, Mord oder Rufmord?«, beschloss er seine Verteidigung. Ich glaube, der Rest der Welt kennt auf diese Frage eine klare Antwort.