Bernd Weißbrod/dpa Nun könnten es also 11,5 Milliarden Euro werden: Bauarbeiten am Bahnhof »Stuttgart 21«

Hat jemand einen Wumms gehört? Die neuerliche Kostenexplosion bei »Stuttgart 21« (»S 21«) mit 1,8 Milliarden Euro mehr und einem »Puffer« von einer halben Milliarde obendrauf hauen keinen mehr vom Hocker. Pflichtschuldig rapportieren Medien die Neuigkeit, die eigentlich keine ist, und gehen zum Tagesgeschäft über. Bei Deutschlands irrsinnigstem Bahnprojekt, so wie eigentlich bei jedem deutschen Großprojekt, spielt Geld einfach keine Rolle. Wurde erst einmal losgeplant, macht der Kämmerer Urlaub auf Lebenszeit. Denn wo es ohne Ende abzuzocken gibt, kennt der Schaden für die Allgemeinheit keine Obergrenze.

Nachdem am Donnerstag die Meldung vom nächsten Offenbarungseid des DB-Aufsichtsrats die Runde gemacht hatte, meldete die Stuttgarter Gemeinderatsfraktion aus Die Linke, SÖS, Piraten- und Tierschutzpartei per Pressemitteilung: »Mit den S-21-Ausgaben hätte man ganz Stuttgart klimaneutral machen können.« Statt dessen agiere die Bahn als »größter Saboteur der dringend notwendigen Mobilitätswende«. Für Carl Waßmuth, Sprecher beim Bündnis »Bahn für alle«, ging es bei dem Vorhaben »nie um die Verbesserung des Bahnverkehrs«. Das sei von vornherein auf »Erpressung« angelegt gewesen, erklärte er am Freitag gegenüber jW. »Die beteiligten Baufirmen haben Stuttgarts Herz aufgerissen, und sie nähen es erst wieder zu, wenn ihnen alle Mondpreise bezahlt wurden.«

Nun könnten es also elf oder 11,5 Milliarden Euro werden, nachdem die letzte Schätzung von Anfang 2022 noch bei 9,2 Milliarden Euro gelegen hatte: Ein Plus von 25 Prozent – soviel Inflation gab es sonst nur im Supermarkt. Schuld sollen diesmal gestiegene Baupreise sein. Zur Erinnerung: Mitte der 1990er Jahre waren die Kosten auf umgerechnet 2,5 Milliarden Euro taxiert worden, im Finanzierungsvertrag von 2009 stand die Zahl 4,5 Milliarden, 2016 wurden 6,5 Milliarden Euro gehandelt, dann 8,2 Milliarden und so weiter. Ebenso verlässlich aus dem Ruder läuft die Bauzeit, der beste Garant für weitere Preissprünge. Der namensgebende Fertigungstermin ist längst Schall und Rauch. Noch lautet die Ansage offiziell 2025, dann solle der Tiefbahnhof in Betrieb gehen, ließ vorgestern ein Konzernsprecher wissen.

Beim Südwestdeutschen Rundfunk (SWR) weiß man mehr; »realistischer« sei das Jahr »2026 oder 2027«. Recherchen hätten »Fehlplanungen der Bahn« offenbart, »Verzögerungen beim Innenausbau der Bahnhofshalle und Probleme mit einem Partnerunternehmen, das bei der Digitalisierung des Bahnknotens Schwierigkeiten hat«. Vor wenigen Wochen erst wurde dieses aus der Thales Group an die japanische Hitachi Rail veräußert, wodurch es nun »Personalengpässe, unklare Strukturen sowie Lieferengpässe bei Materialien« gebe. »Der digitale Knoten Stuttgart ist der herausforderndste Punkt«, unkte zuletzt auch DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber, und Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (­Grüne), einst passionierter »S 21«-Gegner, glaubt ebenso, dass es eng werden könnte mit einer Eröffnung in den nächsten zwei Jahren. Dem SWR gab er Bescheid: »Von einem Holperstart haben wir alle nichts.«

Aber wer ist mit »wir« gemeint? Der Steuerzahler? Dieter Reicherter, Sprecher beim »Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21« wies im jW-Gespräch am Donnerstag auf die zahlreichen Ergänzungsprojekte hin, welche die »nicht mehr zu leugnenden eklatanten Mängel« bei »S 21« ausgleichen sollten. In einem Fall wolle man eine bereits fertige Tunnelröhre wieder aufreißen, um den Anschluss für weitere Tunnel herzustellen. Auch sollten später Regionalzüge den neuen Tiefbahnhof gar nicht anfahren, sondern am Stadtzentrum vorbei über drei Extrabahnhöfe geleitet werden. »Das alles ist eine Verschlimmbesserung«, so Reicherter, die Arbeiten würden bis in die 2040er Jahre andauern, drastische Klimafolgen haben und »bestimmt mit weiteren zehn Milliarden Euro« zu Buche schlagen. Dabei gäbe es noch einen Ausweg, wie Waßmuth von »Bahn für alle« anmerkte: »Noch immer sind die Ausstiegskosten wesentlich günstiger als die Fortführung. Erst recht auf lange Sicht.«