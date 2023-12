Edgar Gutiérrez/IMAGO Feministischer Generalstreik: Demonstrantin und baskischer Polizist im Disput (Donostia-San Sebastián, 30.11.2023)

Es war ein Meilenstein in der baskischen Streikgeschichte. Nach über einem Jahr der Vorbereitung beteiligten sich am vergangenen Donnerstag Zehntausende Menschen am ersten feministischen Generalstreik. Organisiert wurde die Aktion von der feministischen Basisbewegung des Baskenlandes mit breiter Unterstützung eines Bündnisses aus Gewerkschaften, Parteien und sozialen Bewegungen. Nach offiziellen Angaben legte der Streik größere Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahm. Viele Kindertagesstätten und Schulen blieben geschlossen.

Im Morgengrauen begann der Streik mit unzähligen dezentralen Aktionen im ganzen Land. Mit Blockaden und Platzbesetzungen wurde zunächst der öffentliche Verkehr vielerorts vollständig zum Erliegen gebracht. Im Rahmen vielfältiger Kundgebungen über den ganzen Tag verteilt, bekräftigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder ihre Forderung nach einem Recht auf kollektive Sorge und ein kommunales öffentliches Pflegesystem. »Es wird der Eindruck erweckt, dass die Familien und insbesondere die Frauen diejenigen sind, die die Pflegearbeit leisten müssen. Die öffentlichen Sozialdienste, die Pflege anbieten, sind sehr begrenzt; außerdem werden diese wenigen Dienste von den Institutionen privatisiert«, sagte eine Sprecherin der feministischen Bewegung im Gespräch mit der baskischen Zeitung Gara. Die Organisatoren warnten multinationale Konzerne und öffentlichen Einrichtungen: »Hört auf, mit unserem Leben Geschäfte zu machen!«

Zudem wurde in unzähligen Beiträgen im Laufe des Tages immer wieder deutlich, dass es der feministischen Bewegung um mehr als die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Pflegesektor geht. Vielmehr erfasse der von der baskischen feministischen Bewegung vertretene Sorgebegriff von den zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zum Umgang mit der Natur sämtliche Lebensbereiche, erklärten Aktivistinnen und Aktivisten am Rande der Mobilisierungen im Gespräch mit jW. Dies erkläre auch, warum Organisationen wie der ökologische Bauernverband »Etxalde« zu den Unterstützern der Mobilisierung gehörten. Zu den großen Abschlussdemonstrationen am späten Nachmittag zogen mehrere zehntausend Menschen im strömenden Regen lautstark und kämpferisch nicht nur durch die vier baskischen Provinzhauptstädte.

Auch in Iruñea (spanisch: Pamplona) begannen die Proteste pünktlich. Das erste der Transparente wurde von Frauen getragen. Im Hintergrund waren die Fahnen der Gewerkschaften zu sehen, die meisten in Lila. Kraftvolle Gesänge wie »­¡Huelga, huelga, huelga general feminista!« – »Streik, Streik, feministischer Generalstreik« und »¡Gora borroka feminista!« – »Es lebe der feministische Kampf!« sollten die Manifestation begleiten. In vielen Redebeiträgen wurde auf die unzähligen Frauen hingewiesen, die am Streik aufgrund von »institutionellem, politischem, rechtlichem und sozialem Rassismus« nicht teilnehmen konnten. Der größte Teil häuslicher Pflegearbeit wird im Baskenland von Arbeiterinnen aus dem globalen Süden übernommen. Viele von ihnen – meist ohne legalen Aufenthaltsstatus – schuften unter menschenverachtenden Arbeitsbedingungen. Für sie gelte es mitzustreiken. Auf der Abschlusskundgebung am Abend in Donostia-San Sebastián wurde angekündigt, dass »das, was wir heute erlebt haben, hier nicht zu Ende ist«, denn »wir haben noch einen langen Weg vor uns, und es wird noch viele weitere Meilensteine wie heute geben müssen«. Betont wurde, wie wichtig es sei, »Netzwerke zu knüpfen« und »Allianzen« zwischen Frauen zu bilden.

Trotz der hohen Streikquote konnte der Betrieb des öffentlichen baskischen Gesundheitsdienstes Osakidetza aufrechterhalten werden. Das war von den Organisatorinnen so gewollt. In den größeren Industriebetrieben, wie in den VW-Werken in Iruñea und ­Vitoria-Gasteiz, kam es zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen. Hier unterstützten die vorwiegend männlichen Belegschaften mit ihrem Ausstand die Aktionen des feministischen Streiks. Dies war im Vorfeld auf außerordentlichen Gewerkschaftskonferenzen mit großen Mehrheiten beschlossen worden.