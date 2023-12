Nachschlag: Noise ohne Ende

gemeinfrei

Manche Sender hört man selten – so auch die seit 1976 aus einem militärischen Sperrgebiet nahe Moskau sendende Station »The Buzzer«. Zu empfangen ist sie auf der Frequenz von 4.625 Kilohertz am Meterband der Kurzwelle – mit einem Programm, das stets unverändert bleibt: Zu hören gibt es keine Musik, keine Nachrichten und keinen Verkehrsfunk, nur einen einzigen, sich im selben Abstand wiederholenden Ton. Zeitweise wird er durch einen anderen ersetzt, gelegentlich sind Maschinengeräusche oder menschliche Stimmen im Hintergrund zu vernehmen; nur manchmal hört man einige Takte Musik von verwandten Stationen, sie überstrahlen dann das monotone Brummen. Endet die Übertragung des Summertons indes abrupt, liegt das vermutlich an der eigenen Internetverbindung. Selbst eingefleischte DX-Hörer empfangen das endlose Noise-Konzert aus Russland heute bevorzugt über Youtube: The SWL Channel, kurz für: Short Wave Listeners, sendet es samt Wasserfalldiagramm – mit einer kurzen Unterbrechung nach zwölf Stunden. (be)