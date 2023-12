Manfred Esser/dpa Holy shit shopping: Dein Kumpel fürs Fest

Weihnachten ist das Fest, um sich ehrlich zu machen. Like it or not? Ja sagen zu Weihnachten heißt ja sagen zu Braten, zu reichlich Rotwein zum Mittagessen, dem überheizten elterlichen Wohnzimmer und dem Ritual des Schenkens und Beschenktwerdens mit allen Verlegenheiten. Aber es ist auch ein Ja zu lang vermisster familiärer Nähe. Und klar gibt es ganz viele Konstellationen, in denen das Fest anders und überhaupt nicht weniger schön oder weniger belastend ablaufen kann. Am besten, wenn alles kann und nichts muss.

Der Marxist weiß freilich, dass das eigentliche Fest in den Wochen vor Heiligabend stattfindet, auch wenn der Einzelhandel wie jedes Jahr über zuwenig verkaufsoffene Sonntage klagt. Heiliger als die Familie ist der Konsum. Holy shit shopping.

Auch Musiker und ihre Plattenfirmen können da nicht abseits stehen, seit ihnen die Streamingdienste wie im Plattformkapitalismus üblich für wenig Aufwand viel von dem Ertrag für ihre Musik wegnehmen. Im Produkt Weihnachtsalbum offenbart die Popmusik ihr Wesen: maximale Künstlichkeit, gepaart mit höchster Kommerzialität. Do they know it’s Christmas? Jetzt schon.

Wolfgang Petry und Sony Music legen uns »Immer wenn es schneit« unter die Tanne. Zwölf anstandslos hingerockte Stücke Weihnachtsglück auf Glühwein, nur echt ohne Komma im Titel. Wolfgang Petry, ehemaliger Public-interest-Rocker mit den unzähligen Freundschaftsarmbändern, hat – »Hölle! Hölle! Hölle!« – irgendwann die Kurve gekriegt und seitdem mehr oder weniger ernsthaft versucht, ernsthafte Musik zu machen. Jetzt also »Schneeflöckchen, Weißröckchen« und »Merry Christmas« als Poprockschlager.

Solche eine Platte mit Coversongs und Eigenkompositionen darf man überflüssig oder peinlich finden, wäre da nicht dieser dicke Klumpen Kumpelhaftigkeit, den Petry vor sich herrollt. Und der einem im Hals stecken bleiben soll, sobald man anfängt, böse Worte über ihn zu schreiben. Schon allein wie er »Schneeflöckschen« singt – er is halt ene Kölsche Jung –, rührt an.

Hat man den Einstieg »Immer wenn es schneit«, einen genretypischen Elektropopschlager, erst mal überstanden, hat Petry mit »Merry Christmas« und »Nikolaus ist da« sogar zwei recht saftige Boogie-Woogie-Nummern zu bieten. Besonders »Nikolaus ist da« erinnert daran, dass der Sänger aus der Rockecke kommt. Die Gitarren (René Lipps) bratzen rhythmisch, die Dosenbläser fetzen, dazu ein Honky-Tonk-Piano – da kommt tatsächlich Stimmung auf.

Die dann folgende Ballade »Das muss die Liebe sein« ist allerdings eher Ü-70-Material – oder auch einfach nur wirklich schlimm. So wie Petrys angerockte, aber mit schrecklichen Korg-Sounds überzuckerte Version von »Gloria in Excelsis Deo«. Der ganze christliche Schmus gehört offenbar zu Weihnachten wie die Hand des Priesters auf den Schultern seiner Schäfchen.

Es wird auch erst mal nicht besser: »Freue dich, Welt« skippt man besser oder schenkt der versammelten Bande Glühwein nach. Derart angesäuselt lässt sich Wolfgang Petrys Interpretation von Leonard Cohens »Hallelujah« hinnehmen. »You don’t really care for music, do ya?« Okay, dieses Fenster haben schon ganz andere eingeschmissen. Wie Petry hier allerdings eine der schwierigsten Gesangspassagen der Popgeschichte wegröhrt, verdient Respekt.

Mit genügend Promille kann es an einigen Stellen eventuell auch witzig werden. So malochermäßig witzig. »Der Metzger will nach Haus / Der Bäcker kann schon nicht mehr stehn / Den Müll ausgeleert, die Schwiegermutter übersehn …« Solche Scherze von der Tanke hat er einige drauf: »Der Nikolaus ist längst schon fort / mit der Mama durchgebrannt.« Und da haben wir den Song »Der Nikolaus trägt Badehose« über Weihnachten unter der Sonne noch gar nicht gehört. Einer geht noch, oder? »An den Palmen hängt Lametta / Kokosnüsse statt Korinthen / Keine Mäntel, keine Mützen, / jeder hat hier einen sitzen.«

Im Prignitzer Heimatdorf meiner Liebsten gab es für den Weihnachtsmann bei jedem Stopp einen Schnaps. Wenn er im Haus Dorfstraße 26 ankam, war der Sack (fast) leer und der Mann voll. Oder war es umgekehrt?