Chaoskritikerin des Tages: Nikki Haley

Mike Segar/REUTERS Wie beim Boxkampf: Kandidatin vorm Gongschlag zur vierten Runde

Alles, was es gibt, gab es schon. In der TV-Serie »The West Wing« will der Vize verdeutlichen, dass seine Konkurrenten Zwergen sind, und lehnt die Kandidatendebatte ab. Konkurrent Santos veranstaltet den Redestreit mit allen vorhandenen Kandidaten außer dem Vize. Der hatte sie alle aus seinem Kreis ausgeschlossen.

Was in der Serie in die Hose ging, scheint in der Wirklichkeit zu funktionieren. Donald Trump blieb auch der vierten Debatte (am Mittwoch abend) fern und profitierte davon, dass die anderen sich auf kleinlichste Weise zerlegen. Unbeschädigt grinsend steht er am Rand. Schweigt sich nach oben. Mit 61 Prozent führt er vor Ronald DeSantis, der vor Monaten noch als seine Nemesis galt.

Kurioserweise verlieren die Konkurrenten aus denselben Gründen, aus denen Trump gewinnt. Während ihnen das kleinliche Hickhack, die Slurs, die dummen Spitznamen, die willkürlichen Unterstellungen schaden, ist es eben das, was die Fans an Trump lieben. Es kann nur einen geben.

Natürlich bezeigen die Peinlichkeiten einen Mangel an echten Differenzen. Und natürlich sind die Positionen spaltirre. Man will die Ukraine-Ausgaben senken, mag aber den Gedanken, einheimischen Waffenherstellern zum Profit zu verhelfen. Man eifert darum, wer der härteste Feind Chinas ist, und will zugleich vom Welthandel profitieren. Man überbietet sich bei den Forderungen nach Steuersenkungen, meint damit aber natürlich nicht Entlastung der einfachen Schichten.

Der größte Irrtum des Abends kam von Nikki Haley: »Wir müssen das Chaos beenden, aber man kann Chaos der Demokraten nicht mit Chaos der Republikaner besiegen.« Tatsächlich verhält es genau andersherum. Die einzige Möglichkeit der Roten gegen das Chaos der Blauen ist die Stiftung von noch mehr Chaos. Trump, wenn er auch sonst nichts weiß, weiß wenigstens das.