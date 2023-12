Brand in Unterkunft: Verdächtiger ermittelt

Nürnberg. Zwei Wochen nach einem Feuer in einer noch unbewohnten Unterkunft für Geflüchtete im bayerischen Wassertrüdingen hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der 33jährige aus dem Landkreis Ansbach habe gestanden, den Brand gelegt zu haben, teilte das Polizeipräsidium in Nürnberg am Donnerstag mit. Gegen den Mann wurde demnach am Mittwoch Haftbefehl erlassen, der jedoch außer Vollzug gesetzt wurde.

Bei dem Brand in der noch im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft waren am 23. November ein Sanitärcontainer zerstört sowie ein weiterer Container und ein großes Zelt beschädigt worden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Schaden belief sich auf rund 50.000 Euro. (AFP/jW)