Bayern: Mutmaßlicher Brandanschlag auf Unterkunft

Wassertrüdingen. Nach dem Brand in einer im Bau befindlichen Unterkunft für Geflüchtete in Mittelfranken halten die bayerischen Ermittler Brandstiftung als Ursache für möglich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Container der Einrichtung in Wassertrüdingen noch nicht an das Stromnetz angeschlossen, weshalb ein technischer Defekt weitestgehend ausgeschlossen werde. Als die Feuerwehr eintraf, habe ein Sanitärcontainer bereits in Vollbrand gestanden. Auch ein Großzelt sei beschädigt worden. Verletzte gab es nicht. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 50.000 Euro. (dpa/jW)