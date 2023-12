Iran verurteilt USA zu Strafzahlung

Teheran. Knapp vier Jahre nach dem US-Attentat auf den iranischen General Kassem Soleimani hat ein Gericht in Teheran die US-Regierung zur Zahlung von fast 50 Milliarden Dollar verurteilt. Wie die iranische Justizwebsite Misan Online am Mittwoch berichtete, gab das Gericht einer Klage von mehr als 3.300 Iranern statt. Das Gericht befand 42 natürliche und juristische Personen in den USA für schuldig, darunter neben der US-Regierung auch Expräsident Donald Trump, den ehemaligen Außenminister Mike Pompeo und den ehemaligen Verteidigungsminister Mark Esper. Soleimani war am 3. Januar 2020 bei einem vom damaligen US-Präsidenten Trump befohlenen Drohnenangriff nahe Bagdad getötet worden. Der General befehligte die Al-Kuds-Brigaden, die für Auslandseinsätze zuständige Abteilung der iranischen Revolutionsgarden, stützte die syrische Al-Assad Regierung und galt als Held des Iran-Irak-Krieges. (AFP/jW)