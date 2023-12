GDL will Transdev erneut bestreiken

Berlin. Die Lokführergewerkschaft GDL will in der laufenden Tarifrunde den Regionalbahnbetreiber Transdev ein weiteres Mal bestreiken. Die GDL erklärte am Mittwoch die Verhandlungen für gescheitert und kündigte einen Arbeitskampf des Personals der Nahverkehrszüge an. Von den kommenden Streiks betroffen seien die Nordwestbahn, Transdev Hannover, Transdev Mitteldeutschland, Transdev Regio Ost, Transdev Rhein-Ruhr sowie die Trans Regio Deutsche Regionalbahn. Die Transdev-Gruppe, die jährlich über 200 Millionen Passagiere befördert, wurde bereits im November bestreikt. Transdev habe zwar angeboten, über eine Arbeitszeitverkürzung zu sprechen, letztlich seien die neuen Angebote aber unzureichend gewesen, erklärte die GDL. (Reuters/jW)