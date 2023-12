Frank Rumpenhorst/dpa Schaumwein für alle! »Miët Deckel«-Aktion bei Aktionärsversammlung von Deutsche Wohnen

Die Mieten steigen immer weiter, genauso die Spekulationsgewinne mit Bauland, während die Zahl der bezahlbaren Bleiben stetig schrumpft – die wohnungspolitische Bilanz der Bundesregierung ist nach der Hälfte der Legislatur miserabel, erklärten am Mittwoch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Deutsche Mieterbund (DMB). Inzwischen fehlten bundesweit mehr als 700.000 bezahlbare Mietwohnungen.

Bei inserierten Bestandswohnungen stiegen die Mieten im vergangenen Jahr demnach um bundesweit durchschnittlich vier Prozent auf 9,66 Euro netto kalt pro Quadratmeter, in Großstädten sogar auf 12,23 Euro. Und viele Mieten weichen davon ab – in aller Regel nach oben. So lässt sich mit sogenannten Indexmieten erheblich mehr Geld aus Mietern herauspressen, da Preissteigerungen hier direkt auf sie umgelegt werden. Nach DGB- und DMB-Angaben enthalten mittlerweile 30 Prozent der in den sechs größten Städten neu abgeschlossenen Mietverträge eine Indexierung.

»Die Mietpreisspirale hat deutlich an Dynamik gewonnen, möbliertes Wohnen und Indexmieten sind die neuen Kostenfallen«, erklärte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten bei der Vorstellung der Erhebungen in Berlin. »In Deutschland sind Millionen Mieterinnen und Mieter mit ihren Wohnkosten überlastet, und die Mieten werden weiter steigen.«

Zwischen 2020 und 2023 kletterten die Mieten im Bestand um durchschnittlich 5,5 Prozent. Es fehlten insbesondere Sozialwohnungen. Doch die Zahl der Baugenehmigungen ist im ersten Halbjahr 2023 um 27,2 Prozent eingebrochen.

Von den 2022 etwa 295.000 neu gebauten Wohnungen seien weniger als ein Drittel klassische Mietwohnungen und weniger als ein Zehntel Sozialwohnungen, heißt es in der Erklärung. Zugleich fielen mehr und mehr der noch 1,1 Millionen Sozialwohnungen aus der Preisbindung heraus. Jedes Jahr gibt es so rund 45.000 weniger halbwegs bezahlbare Mietobjekte.

»Millionen Menschen sind schon heute durch hohe Miet- und Wohnkosten überlastet«, stellte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell fest. »Die Wohnungskrise ist ein sozialpolitischer Skandal, der zunehmend auch für Unternehmen zum Problem wird.« Immer öfter könnten Planstellen nicht besetzt werden, weil neu Eingestellte am Ort des Betriebes keine bezahlbare Bleibe fänden. Die Bundesregierung habe die Tragweite der Wohnungskrise offenbar nicht erkannt und sei von mutigen Lösungsansätzen weit entfernt. »An massiven öffentlichen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und die energetische Sanierung führt kein Weg vorbei«, so Körzell. »Auch deshalb ist es wichtig, die Schuldenbremse zu reformieren.«

Außerdem solle die Ampelkoalition die von ihr angekündigte Wohngemeinnützigkeit endlich umsetzen, um dauerhaft preisgebundene Wohnungen zu ermöglichen. Zudem benötigten die Kommunen ein preislimitiertes Vorkaufsrecht, um Bauland günstiger erwerben zu können. Schließlich seien die Baulandpreise Hauptkostentreiber beim Neubau. Laut Statistischem Bundesamt stiegen sie in den vergangenen zehn Jahren in Köln um 165 Prozent, in Berlin um 270 Prozent, in München um 276 Prozent. Hier kostet der Quadratmeter Bauland mittlerweile 5.434 Euro, etwa 300mal soviel wie im Landkreis Spree-Neiße.

Wie der DGB-Bericht weiter vermerkt, gehen die Wertsteigerungen in aller Regel auf Leistungen der Kommunen oder jedenfalls der Allgemeinheit zurück, vom Ausbau des Nahverkehrs bis zur Ansiedlung von Bildungseinrichtungen – statt die Gewinne zu privatisieren, müssten sie abgeschöpft werden und der Allgemeinheit zukommen.

Aktuell ist mehr als jeder dritte der bundesweit 21 Millionen Mieterhaushalte durch Wohnkosten überlastet. 3,1 Millionen Haushalte zahlten fürs warme Wohnen schon mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Bei 4,3 Millionen Haushalten liege dieser Anteil zwischen 30 und 40 Prozent. Und 5,5 Millionen Haushalte hätten kein Geld mehr für das angemessene Heizen. Ihr Anteil habe sich im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Angesichts der katastrophalen Lage würde selbst die recht unwahrscheinliche Umsetzung der mietenpolitischen Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag der Ampel nicht mehr ausreichen, um »aus der Krise herauszukommen«, erklärte Siebenkotten. »Wir brauchen jetzt einen Mietenstop im Bestand und eine Offensive für bezahlbares Bauen und Wohnen, ansonsten drohen uns massive soziale Verwerfungen.«