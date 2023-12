AdoraPress/M. Golejewski Behelmte Beamte überwältigen eine Frau bei einer palästinasolidarischen Demonstration in Berlin (18.10.2023)

Unerwünschte Ausländer abschieben und mit ihnen den »importierten« Antisemitismus gleich mit: Das bleibt offenbar die Mission der Innenministerinnen und Innenminister der Länder und des Bundes, die am Mittwoch abend zu ihrer Herbstkonferenz zusammengekommen sind. Bis einschließlich Freitag werden im Berliner Andel's Hotel die nächsten Repressionsmaßnahmen abgestimmt. Ein Schwerpunkt soll dabei die weitere Zurückdrängung illegalisierter Einwanderer und Schutzsuchender sein. Dies geht aus der Einladung an die Presse zur Veranstaltung hervor.

»Die Liste der Tagesordnungspunkte ist nicht öffentlich«, teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Mittwoch auf jW-Anfrage mit. Neben der Migrationspolitik geht es auch um »die Nahost-Konfrontation und die Auswirkungen auf Deutschland«, wie es in der Presseeinladung weiter heißt. Dazu sollen jeweils der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sowie der isrealische Botschafter in der BRD, Ron Prosor, zur Innenministerkonferenz (IMK) sprechen.

Beide dürften erneut dazu aufrufen, härter gegen als Antisemiten markierte Personen und Zusammenschlüsse vorzugehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) präzisierte vorauseilend gegenüber dem Portal T-online.de am Mittwoch: »Gegen die zunehmende islamistische Terrorgefahr und gegen den widerwärtigen Hass gegenüber Jüdinnen und Juden und gegenüber Israel«. Der Sozialdemokratin fielen gleich mehrere Schritte ein. So müssten »Islamisten« ohne deutschen Pass außer Landes verbracht werden und bei »antisemitischen Vorfällen bei Demonstrationen« müsse die Staatsgewalt »hart« einschreiten. Wo es die Behörden für erforderlich betrachten, sollen Faeser zufolge Versammlungsverbote ausgesprochen und Strukturen zerschlagen werden. »Wir tun alles für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in unserem Land«, gelobte Faeser am Mittwoch – inklusive Kriminalisierung von Gegnern der israelischen Besatzungs- und Kolonialherrschaft.

Nicht wenige Anhänger von palästinasolidarischen Bewegungen sind deutsche Staatsbürger, können also nicht so einfach des Landes verwiesen werden. Doch den Innenministerien mangelt es nicht an Verfügungsmasse, weder im Inland, noch an den Außengrenzen. »Der Bund muss Wege eröffnen, wie im Einzelfall Abschiebungen und kontrollierte freiwillige Ausreisen hochsicherheitsrelevanter Personen insbesondere auch nach Syrien und Afghanistan erfolgen können«, sagte die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU), vor Beginn der Konferenz am Mittwoch in Berlin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Bei der von der Ampelkoalition angekündigten »Rückführungsoffensive« dürfe es keine »Denkverbote« geben, sagte Zieschang. »Alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten« seien »zum Schutz der eigenen Bevölkerung auszuschöpfen.«

Dazu – oder zum Kotau vor Interessensvertretern wie Schuster oder Prosor – zählt wohl auch Zieschangs jüngster Vorstoß. Einen Tag vor Beginn der IMK hatte die CDU-Politikerin kurzerhand per Erlass das Bekenntnis zum sogenannten Existenzrecht des Staates Israel zur Anforderung für Einbürgerungen in Sachsen-Anhalt gemacht. Die Behörden sollen dort künftig überprüfen, ob Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben, antisemitische Überzeugungen haben, wie der MDR am Mittwoch berichtete. Zur Begründung werde im Erlass auf die deutsche Staatsräson verwiesen. Ob Zieschang als nächsten Schritt eine Inquisitionsbehörde begründen will, die überprüft, ob die Bekenntnisse aufrichtig gemeint waren, bleibt abzuwarten. Ihren Treueschwur müssen Bewerberinnen und Bewerber schließlich schriftlich bestätigen. Sollte dies verweigert werden, dürfe die Einbürgerungsurkunde nicht ausgehändigt werden. Dies sei in der Akte zu vermerken und der Einbürgerungsantrag sei abzulehnen, hieß es.

Sachsen-Anhalt will auf der IMK erreichen, dass die anderen es Zieschang gleichtun. Darüber hinaus wird bis Freitag auch das Dauerthema Grenzkontrollen debattiert werden. So hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) laut Handelsblatt vom Montag explizit gefordert, dass Menschen auch dann an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden, wenn sie einen Antrag auf Asyl stellen.