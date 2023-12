Klage gegen Biontech abgewiesen

Rottweil. Das Landgericht Rottweil hat am Mittwoch eine Klage wegen eines mutmaßlichen Schadens durch eine Coronaschutzimpfung abgewiesen. Geklagt hat ein 58 Jahre alter Mann. Er wirft dem Hersteller Biontech vor, infolge einer Impfung auf dem rechten Auge fast vollständig erblindet zu sein. Er verlangt 150.000 Euro Schmerzensgeld und die Feststellung, dass ihm sämtliche weiteren Schäden zu ersetzen sind. Das Gericht sah die Voraussetzungen für Ansprüche aber als nicht gegeben an. Der Klägeranwalt kündigte an, Berufung einzulegen; der Richter sei gar nicht »in die Beweisaufnahme gegangen«. (dpa/jW)