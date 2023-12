Mauretanien und Tschad lösen G5-Gruppe auf

Nouakchott. Die 2014 in Afrika gegründete Gruppe der Sahelstaaten (G5) zur Bekämpfung islamistischer Milizen löst sich auf. Nach Rückzug von Mali, Burkina Faso und dem Niger aus dem Bündnis leiteten Mauretanien und der Tschad die Auflösung der G5 ein, so die am Mittwoch veröffentlichte Erklärung. Die beiden Länder nähmen den Austritt der anderen Mitglieder der Allianz »zur Kenntnis« und respektierten deren souveräne Entscheidung. Es würden nun alle notwendigen Maßnahmen gemäß dem Gründungsdokument eingeleitet. (AFP/jW)