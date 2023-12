Gazakrieg: China und USA für Deeskalation

Beijing. Die Außenminister der USA und Chinas haben am Mittwoch in einem Telefonat über den Gazakrieg beraten. Nach Angaben aus Washington und Beijing waren sich die beiden dabei über die Notwendigkeit einer Deeskalation des Konflikts einig. US-Außenminister Antony Blinken habe »die Notwendigkeit bekräftigt, dass alle Parteien daran arbeiten, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern«, erklärte sein Ministerium. Der chinesische Außenminister Wang Yi betonte laut Beijing, die »oberste Priorität ist, das Feuer einzustellen und den Krieg so schnell wie möglich zu beenden«. (AFP/jW)