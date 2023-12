Gustavo Rezende/Pixabay [M] Mehr als jedes fünfte Kind hierzulande ist arm

Es gibt Länder, die Bemühungen unternehmen, Kinderarmut zu reduzieren. Deutschland gehört nicht dazu. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Kinderhilfswerks UNICEF hervorgeht, haben 17 von 39 OECD- und EU-Länder das Armutsrisiko seit 2012 um zehn Prozent senken können. Polen, Slowenien, Lettland und Litauen reduzierten es sogar um 30 Prozent. Polen etwa, indem es in Familienleistungen investierte, und Slowenien, weil es den Mindestlohn erhöhte.

Die BRD gehört zu den Ländern, in denen die Kinderarmut seit Jahren nicht zurückgeht, sondern sogar steigt. 15,5 Prozent der unter 18jährigen hierzulande sind laut der Untersuchung mit dem bezeichnenden Namen »Kinderarmut inmitten von Wohlstand« derzeit arm. 7,9 Prozent bzw. mehr als eine Million Kinder sind es dauerhaft. Und das ist konservativ gemessen, wie eine UNICEF-Sprecherin gegenüber jW erklärte. Der Paritätische Gesamtverband kommt beispielsweise auf eine Armutsquote von mehr als 21 Prozent bei den unter 18jährigen. In der Gesamtbewertung der UNICEF-Studie landet Deutschland dennoch auf Platz 25 der 39 untersuchten Staaten. Und damit im unteren Mittelfeld. Schlechter sind Staaten wie die USA, Großbritannien, Frankreich oder die Schweiz.

Damit wird ein weiteres wichtiges Ergebnis erkennbar: Ein niedriges Armutsrisiko hängt insgesamt nicht von der Wirtschaftskraft des Landes ab. Beispielsweise hätten Spanien und Slowenien ein ähnlich hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, aber Slowenien habe ein wesentlich niedrigeres Armutsrisiko bei Kindern als Spanien. Auch in Deutschland ist die Armut gemessen an der Wirtschaftsleistung hoch.

Um Kinderarmut zu bekämpfen, empfiehlt UNICEF, soziale Sicherungssysteme auszubauen und den Zugang zur Bildungsinfrastruktur zu verbessern. Denn was die BRD da anbietet, ist auch der UN-Organisation zufolge ungenügend. Bei der Berechnung des Existenzminimums würden nicht alle Grundbedarfe von Kindern berücksichtigt. EU-weit investierten Deutschland und Rumänien am wenigsten in den Primarbereich. Bei der Jugendhilfe werde gekürzt.

Als weiteren Hebel sieht UNICEF eine familienfreundlichere Arbeitswelt. Denn 69 Prozent der Kinder aus Familien ohne erwerbstätige Eltern sind hierzulande arm. Bei Kindern aus Paarfamilien, in denen beide Elternteile in Vollzeit arbeiten, ist es nur ein Prozent.

Fazit des Berichts: »Die Politik hat es weitgehend in der Hand, Kinderarmut effektiv zu bekämpfen.« Das Bundesfinanzministerium fühlte sich am Mittwoch nicht zuständig und verwies auf das Familienministerium. Dieses zeigte sich gegenüber jW alarmiert und verwies auf die geplante Kindergrundsicherung.

Dazu wurden am Mittwoch neue Pläne bekannt. So überprüft Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) ihren Zeitplan für die Kindergrundsicherung. Das entsprechende Gesetz solle zwar »zum 1. Januar 2025 in Kraft treten«, berichtete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch aus einem regierungsinternen Papier. Die Regierung prüfe aber nun, »ob und gegebenenfalls wie (…) Anpassungen an diesem Datum nötig sind«. Mit einer späteren beziehungsweise stufenweisen Einführung könnten die Kosten im Einführungsjahr 2025 sinken. Das könnte die »Probleme« beim Haushalt 2025 entschärfen. Denn die Priorität der Bundesregierung liegt bei ausgeglichenen Finanzen und nicht bei Kindern oder Armen.