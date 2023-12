Les Films Du Poisson Auch Oscar-Roza Miller verkörpert in der Biographie die Figur Orlando von Virginia Woolf

Mongolei, Zukunftsträume einer jungen Nomadin

In der mongolischen Steppe sind die Ungleichzeitigkeiten spürbar: Drei Schwestern, die hier über vier Jahre lang mit der Kamera begleitet werden, schöpfen ihr Wasser aus Brunnen und leben traditionell, schauen abends fern und posten vor dem Einschlafen auf Facebook. Frankreich 2020.

Arte, 16.55 Uhr

Generation träge

Die Flottmacher für unbewegliche Kinder

Erst mal schön auf die Couch fläzen und dabei zusehen, wie den Sportmuffeln heutzutage Feuer unterm Hintern gemacht wird! Die Initiative »Hamburg bewegt Kids« vermittelt die Freude am Sport, ehe verhinderte Diktatoren wie mancher Sportlehrer und leistungsirre Vereinstrainer ihnen diese wieder entziehen. BRD 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Die Simpsons

Grauer Dunst

Als Patty und Selma erfahren, dass ihr Vater an Lungenkrebs eingegangen war, beschließen beide den Tabakverzicht. Na ja, zumindest zur Hälfte, denn Selma schmökt hinter dem Rücken der Schwester fleißig weiter. Plädoyer für den Genuss. USA 2015.

Pro sieben, 18.40 Uhr

#TeamTierheim

Kalle muss schlafen lernen, Folge 1

Es ist ja drollig, wenn der Terrierwelpe Kalle herumtobt. Aber der kleine Racker, den eine Familie im sachsen-anhaltischen Thale aus dem Tierheim mit nach Hause genommen hat, schläft einfach nicht ausreichend. BRD 2023.

MDR, 19.50 Uhr

Taiwan – Chinas Drohung an die Welt

Längst hat der Westen die einst zumindest auf diplomatischer Ebene mitgetragene Ein-China-Politik abgewrackt. Statt dessen geht im neuen Kalten Krieg die Mär von der »Gelben Gefahr« um. BRD 2023.

3sat, 20.15 Uhr

Frauen in Afghanistan

Die Folgen des Krieges und der Besatzung paaren sich in Afghanistan mit der klerikalen Despotie der Taliban, die jene 2021 nach Abzug der NATO installierten. BRD 2023.

WDR, 22.15 Uhr

Orlando, meine politische Biographie

In Virginia Woolfs Roman »Orlando« (1928) fällt ein junger Adliger in einen mehrtägigen Schlaf und erwacht aus diesem als Frau. Vielen gilt das Buch als queerfeministisches Frühwerk. Der spanische Philosoph und Transaktivist Paul B. Preciado arbeitet sich, in Anlehnung an Woolfs Werk, mit diesem Film an der binären Ordnung ab. Frankreich 2023.

Arte, 23.10 Uhr