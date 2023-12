Die Gefahr ist real

Michael Gstettenbauer/IMAGO Weitere Kürzungen und Sanktionierungen beim »Bürgergeld« sind auch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht zwingend ausgeschlossen

Die Ampelkoalition will trotz Haushaltskrise am hemmungslosen Aufrüstungskurs für die kommenden Jahre festhalten. Gleichzeitig aber fährt das marktradikale Regierungslager mitsamt der rechten Opposition rhetorisch schwere Geschütze gegen Arme auf, fordert weitere Kürzung von Sozialleistungen und Arbeitspflicht. Wer dachte, in der Legislatur der Ampel könne es nicht unsozialer kommen, der muss gewarnt sein.

So verlangen FDP- und Unionspolitiker, die Erhöhung des »menschenwürdigen Existenzminimums« – des sogenannten Bürgergelds – um 61 Euro zum 1. Januar 2024 zurückzunehmen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erklärte am Dienstag im Deutschlandfunk, seine Partei werde im Frühjahr ein Konzept vorstellen, das das Existenzminimum »gerade bei jüngeren Menschen« stärker »kürzen« soll, sprich, man plant Sanktionen. Wer nicht früh lerne, »dass Arbeit wichtig ist im Leben, für die soziale Teilhabe«, lerne es auch später nicht mehr, so Linnemann. Wer arbeiten könne, solle also »nach gewisser Zeit« eine Arbeit annehmen müssen, »gemeinnützig arbeiten, oder das Geld wird gekürzt«. Im Gespräch mit Verfassungsrechtlern sei ihm signalisiert worden, das Bundesverfassungsgericht werde noch tiefere Einschnitte als die schon im »Bürgergeld« vorgesehenen Sanktionen von 30 Prozent der Bezüge akzeptieren.

Im Urteil zur Abschaffung von Totalsanktionen bei »Hartz IV« stellte das Bundesverfassungsgericht zwar fest, dass es »dem nicht relativierbaren Gebot der Unantastbarkeit« widerspreche, würde ein »Existenzminimum« unterhalb dessen gesichert, »was der Gesetzgeber bereits als Minimum normiert hat«. Doch seien Leistungsminderungen »verhältnismäßig, wenn die Belastungen der Betroffenen auch im rechten Verhältnis zur tatsächlichen Erreichung des legitimen Zieles stehen, die Bedürftigkeit zu überwinden«, heißt es in einer Randnummer. Werde eine »ihnen angebotene zumutbare Arbeit« von Leistungsberechtigten nicht aufgenommen, sei auch »ein vollständiger Leistungsentzug zu rechtfertigen«, da eine Situation vorliege mit »derjenigen vergleichbar, in der keine Bedürftigkeit vorliegt«.

Die Gefahr weiteren sozialen Kahlschlags ist also real. Denn das Bundesverfassungsgericht muss trotz seines im November 2019 ergangenen Urteils zur Sanktionierung bei »Hartz IV« nicht vor weiterer Sanktionierung schützen – das Gegenteil könnte der Fall sein. Da hilft es nicht, wenn Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärt, in der Bundesrepublik werde »nach unserer Verfassung als Sozialstaat« kein Hilfsbedürftiger »im Stich gelassen«. Das »Existenzminimum« des »Bürgergelds« ist bekanntlich ohnehin kleingerechnet. Denn in der BRD steht die Unterordnung unter das auch von der »Fortschrittskoalition« geführte Niedriglohnregime über der verfassungsmäßigen Garantie einer menschenwürdigen Existenz.