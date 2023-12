Reuters Grüße aus dem Jahr 1997: Die Parolen von damals wären für die Linkspartei von heute vermutlich zu wild

Mit Wirkung zum Mittwoch löst sich die 2005 gegründete Bundestagsfraktion der Partei Die Linke auf. Spielen die anderen Parteien mit, dann treten demnächst zwei neue parlamentarische Gruppen in Erscheinung. Eine davon wird die Linkspartei vertreten, die in eineinhalb Jahrzehnten zu einer reinen Parlamentspartei geworden ist, die von den meisten ihrer ehemaligen Wähler nicht mehr als oppositionelle Kraft wahrgenommen wird. Die Partei bekommt auf diese Weise – und, so muss man sagen, gegen ihren Willen – die Chance, eine politische Regeneration einzuleiten. Es ist eine immer wieder neu zu lernende Lektion: Die parlamentarische Existenzweise macht linke Parteien kaputt. Die alte PDS war alles andere als eine revolutionäre, aber eben doch eine lebendige Partei, als sie nur mit einer Gruppe im Bundestag vertreten war. Der Einzug in Fraktionsstärke 1998 hat sie binnen einer Legislaturperiode beinahe umgebracht. Die Partei Die Linke hat länger durchgehalten, steht aber nun auch mit einem Bein im Grab. Falls sie ganz hinabsteigt, dann deshalb, weil sie nach dem Ende der Fraktionsherrlichkeit (und dem nicht unwahrscheinlichen Ausscheiden aus dem Bundestag 2025) keinen Weg gefunden hat, auch außerhalb von Parlamenten Politik zu machen. (np)